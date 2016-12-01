أطر البرنامج الحكومي يستعدون لمسيرة من مراكش إلى الدار بيضاء مشيا على الأقدام ! ﻿

علمت شوف تيفي من مصادر من داخل المجلس الوطني. للأطر المحتجة من أجل تشغيلها وبعد أزيد من ثمانية أشهر، أنهم بصدد خطوة تصعيدية، وحسب المعلومات المضبوطة التي حصلنا عليها فإنها ستكون مسيرة وطنية تنطلق

شوف تيفي

علمت شوف تيفي من مصادر من داخل المجلس الوطني. للأطر المحتجة من أجل تشغيلها وبعد أزيد من ثمانية أشهر، أنهم بصدد خطوة تصعيدية، وحسب المعلومات المضبوطة التي حصلنا عليها فإنها ستكون مسيرة وطنية تنطلق من مدينة مراكش، في اتجاه البيضاء، مشيا على الأقدام، يوم الأحد 18 دجنبر على الساعة 10:00 صباحا.

وحسب تعبير المصدر فإن الأطر ستضطر لهذه الخطوة بعدما طرقت جميع الأبواب، وراسلت كل الجهات، دون أية استجابة من طرف الجهات المعنية، و يستمر أساتذة البرنامج الحكومي في تصعيدهم، شعارهم الوحيد هو تقديم الغالي والنفيس في سبيل قضيتهم، وعدالة مطلبهم.