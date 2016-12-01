أرسلان يدخل تركيا بعد منع السنة الماضية لحضور احتفالية القرضاوي ﻿

شارك فتح الله أرسلان نائب الأمين العام لجماعة العدل والإحسان مع عدد من الدعاة والمفكرين والسياسيين من مختلف دول العالم، في احتفالية التسعين للشيخ يوسف القرضاوي في إسطنبول يومي 09-10 دجنبر 2016.

شوف تيفي-حفيظ زرزان

شارك فتح الله أرسلان نائب الأمين العام لجماعة العدل والإحسان مع عدد من الدعاة والمفكرين والسياسيين من مختلف دول العالم، في احتفالية التسعين للشيخ يوسف القرضاوي في إسطنبول يومي 09-10 دجنبر 2016.

وجاءت هذه المشاركة بعد المنع الذي تعرض له أرسلان السنة الماضية على خلفية تنظيم ندوة دولية حول نظرية عبد السلام يس.

أرسلان الذي لم يفوت الفرصة وألقى كلمة بهذه المناسبة في القاعة الرئيسية للمركز الثقافي "علي أميري أفندي" بمنطقة الفاتح، قال فيها "تكلم إخوة قبلي وسيتحدثون بعدي اليوم وغدا، لكن أطمئن الجميع أنه لن يستطيعوا أن يحيطوا بكل جوانب حياة الرجل الفكرية والدعوية والجهادية لأنها كثيرة ومتشعبة ولها جذور وفروع يصعب حصرها في مدة زمنية مثل هذه".

كما اعتبر أرسلان أن "هذه الفعاليات بمناسبة ذكرى السنة التسعين من المائة الأولى لحياة العلامة يوسف القرضاوي، أقول المائة الأولى وأستحضر أن العظماء لا يموتون"، مشددا على أن "من ترك علماً وجهادا ودعوة صادقة لابدّ أن تبقى حية بعده فيبقى هو حي من خلالها".