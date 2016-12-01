لعشاق المجرد.. الفتاة الفرنسية تمتهن الدعارة ولا وجود لدليل على اغتصاب لمعلم لها.. وهذه هي التفاصيل المثيرة ﻿

كشف موقع '' مشاهير'' المهتم بأخبار الفنانين العرب، بأن هناك خبرا سار نوعاً ما بخصوص قضية سعد المجرد، والذي قد يستفيد منه المحامي المكلّف بالدفاع عنه،و القاضي بإبعاد تهمة الاغتصاب عن المعلم،

"شوف تيفي"





كشف موقع " مشاهير" المهتم بأخبار الفنانين العرب، بأن هناك خبرا سار نوعاً ما بخصوص قضية سعد المجرد، والذي قد يستفيد منه المحامي المكلّف بالدفاع عنه،و القاضي بإبعاد تهمة الاغتصاب عن المعلم، ويتعلق الأمر حسب مقربين من "المعلم" بأن الفتاة الفرنسية التي تتهمه ليست سوى ممثلة أفلام إباحية تقوم بإقامة علاقةٍ مع الزبائن مقابل مبلغٍ معينٍ من المال، وهذا يعني أن إقامة علاقة جنسية مع "المعلم" كان برضاها وليس بالقوة.

وأوضح ذات الموقع بأنه وأمام هذا الخبر المفاجِئ والصادم والذي قد يبرّئ سعد بطريقةٍ أو بأخرى، يدل على أن جهة أكبر منه وأقوى حثّت هذه الفتاة على الإدعاء بأنها تعرضت للاغتصاب في ما عملها هو أصلاً ممارسة الدعارة، وما حصل بينهما كان وفقا لمهنتها .

وختم الموقع بالتوضيح بأن العديد من الأشخاص، استفادوا من الإطاحة بسعد المجرد، وسحقه لإبعاده عن الساحة الفنية، خاصة بعد أن تمكن من الوصول إلى نجومية وشهرة لم يتمكن أحد من بلوغهما بهذه السرعة.



