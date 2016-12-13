بالصورة.. الملك تلاقا بشاب في كورنيش عيد الذئاب وها باش وصاه نهار العيد.. وهذه هي التفاصيل ﻿

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نشر سفيان البحري مدير صفحة الملك محمد السادس، صورة جديدة للملك رفقة عائلة بيضاوية مكونة من ابن ووالدته، تم التقاطها أمس الاثنين في ذكرى المولد النبوي بكورنيش العاصمة الاقتصادية .

"شوف تيفي"

نشر سفيان البحري مدير صفحة الملك محمد السادس، صورة جديدة للملك رفقة عائلة بيضاوية مكونة من ابن ووالدته، تم التقاطها أمس الاثنين في ذكرى المولد النبوي بكورنيش العاصمة الاقتصادية .

وأوضح البحري بأن أحد أفراد العائلة، أخبروه بأنهم التقوا بالملك محمد السادس والذي وافق على التقاط صورة معهم، مشيرا إلى أن الملك قال له " سير الله يرضي عليك آولدي وتهلا فالواليدة".

وتفاعل عشاق الملك محمد السادس مع هذه الصورة، حيث عبر العديد منهم عن سعادتهم الكبيرة بها وبالتواضع الكبير الذي يظهر الملك محمد السادس في لقائه مع أبناء شعبه.

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