مثير وبالصور..بعد سعد لمجرد..اعتقال الفنان المصري محمد فؤاد بباريس بسبب فتاة يهودية..وها علاش ﻿

على عكس قضية اعتقال الفنان المغربي سعد لمجرد بباريس بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية،نشر موقع اليوم السابع المصري، قبل قليل، صورا للنجم المصري محمد فؤاد،خلال قيام الشرطة الفرنسية باعتقاله بباريس، موضحا

"شوف تيفي"

على عكس قضية اعتقال الفنان المغربي سعد لمجرد بباريس بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية،نشر موقع اليوم السابع المصري، قبل قليل، صورا للنجم المصري محمد فؤاد،خلال قيام الشرطة الفرنسية باعتقاله بباريس، موضحا بأن الأمر يتعلق بأحد المشاهد التي يصورها الفنان ضمن أحداث مسلسل "الضاهر".

وأوضح الموقع المصري، بأن مسلسل "الضاهر" يجسد فيه محمد فؤاد شخصية ضابط يعيش في منطقة الضاهر، ويساعد كل من حوله لكنه يتعرض للعديد من المواقف الصعبة ومنها وقوعه في غرام فتاة يهودية تستدرجه للجاسوسية.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه وإلى جانب محمد فؤاد يشارك في بطولة مسلسله الجديد كل من الفنان الكبير حسن يوسف ومحمد لطفى وفريال يوسف ورغدة وأميرة هانى وعمر حسن يوسف وعلاء مرسى ومظهر أبو النجا وصبرى عبد المنعم ودارين حداد وآخرون، من تأليف وإنتاج تامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد.