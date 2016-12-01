ولد المحامي مشا فيها.. وها أشنو دار ﻿

بعد اعتقاله الجمعة الماضي، من المنتظر أن تبث المحكمة الابتدائية بآسفي في قضية ولد المحامي اللي دارها قد راسو بعدما استدرج قاصر إلى منزل والده، لكن المصالح الأمنية كانت يقظة واعتقلت الجاني.

شوف تيفي

بعد اعتقاله الجمعة الماضي، من المنتظر أن تبث المحكمة الابتدائية بآسفي في قضية ولد المحامي اللي دارها قد راسو بعدما استدرج قاصر إلى منزل والده، لكن المصالح الأمنية كانت يقظة واعتقلت الجاني.

وكان ولد الفشوش قد استدرج قاصرا إلى فيلا والده بالمدينة نفسها، حيث اغتصبها بعد أن أشربها عصيرا به مخدر، الشيء الذي جعله يتراجع فيما بعد عن وعده لها بالزواج في وقت سابق.

أسرة القاصر لم تستسغ الأمر، ووضعت شكاية لدى المصالح الأمنية التي ألقت القبض على الجاني ولد الفشوش، وستتم محاكمته يوم التاسع من فبراير المقبل.