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عاجل و بالفيديو.. مغاربة يردون على تصريحات الشاب خالد حول قضية سعد لمجرد..وهذا ما طالبوا به

بتاريــخ : 13 دجنبر 2016 / 11:58 عاجل و بالفيديو.. مغاربة يردون على تصريحات الشاب خالد حول قضية سعد لمجرد..وهذا ما طالبوا به | ثقافة و فنون
عاجل و بالفيديو.. مغاربة يردون على تصريحات الشاب خالد حول قضية سعد لمجرد..وهذا ما طالبوا به
عبر مجموعة من عشاق الفنان المغربي سعد لمجرد،عن صدمتهم من التصريحات التي أدلى بها الفنان الجزائري الشاب خالد،حول قضية اعتقال لمعلم على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية.

شوف تيفي:

 

عبر مجموعة من عشاق الفنان المغربي سعد لمجرد،عن صدمتهم من التصريحات التي أدلى بها الفنان الجزائري الشاب خالد،حول قضية اعتقال لمعلم على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية.

و وصف عشاق لمعلم،تصريحات ملك الراي بالمستفزة في حق لمجرد،حيث طالبوا من جميع المغاربة مقاطعة أغاني و أعمال الفنان الجزائري ،مع شن حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد ملك الراي.

و كان الفنان الجزائري الشاب خالد،خرج بتصريح مثير حول قضية الفنان المغربي سعد لمجرد خلال استضافته يوم الاثنين عبر قناة MBC

حيث نفى ،أن يكون سعد لمجرد ضحية لمؤامرة جزائرية واصفا الأمر بأنه

طيش شباب قائلا:"أنا شفت سعد لمجرد وهاذي أخطاء شباب و هو دارها لراسو..دار مشكلة فأمريكا و هرب من بعد دارها فبلد آخر و قالو معليش و لكن حصل بباريس.." مضيفا أن الفنان المغربي ضيع راسو.."

 

 

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