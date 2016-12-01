خطير.. سيدة في حالة هستيرية تصب الماء القاطع على ابنتها القاصر وشقيقتها لأنهما تمارسان الدعارة بشيشاوة ﻿

قامت مصالح الدرك الملكي بدوار تكنا بمنطقة مجاط بإقليم شيشاوة، ليلة الاثنين-الثلاثاء، بإيقاف سيدة في عقدها الثالث ، وذلك لتورطها في صب الماء القاطع على جسد كل من ابنتها وشقيقتها.

"شوف تيفي"



قامت مصالح الدرك الملكي بدوار تكنا بمنطقة مجاط بإقليم شيشاوة، ليلة الاثنين-الثلاثاء، بإيقاف سيدة في عقدها الثالث ، وذلك لتورطها في صب الماء القاطع على جسد كل من ابنتها وشقيقتها.

وحسب مصادر شيشاوية فإن الموقوفة التي سبق لها أن وضعت شكاية ضد شقيقتها بتهمة تشجيع ابنتها القاصر البالغة من العمر 16عامنا بامتهان الدعارة، دخلت في حالة هستيرية بعد أن رفضت شقيقتها التوقف عن عملها في التوسط لابنتها لممارسة الدعارة، لتقوم بصب الماء القاطع عليهما.



وأضافت المصادر ذاتها بأن الحادث تسبب للفتاة القاصر وخالتها بحروق خطيرة، تم على إثرها نقلهما على وجه السرعة إلى مستعجلات المركز الاستشفائي الجامعي ابن طفيل بمراكش لتلقي العلاجات الضرورية.



