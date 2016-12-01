سكوب: بعد 3سنوات على زواجها..دنيا باطما حامل ﻿

بعد طول إشاعات،علمت ''شوف تيفي'' من مصدر جد موثوق،اليوم الثلاثاء، أن الفنانة المغربية دنيا باطما تنتظر مولودها الأول من زوجها البحريني محمد الترك.

شوف تيفي:م غ



بعد طول إشاعات،علمت "شوف تيفي" من مصدر جد موثوق،اليوم الثلاثاء، أن الفنانة المغربية دنيا باطما تنتظر مولودها الأول من زوجها البحريني محمد الترك.

و كشفت مصادرنا،أن سندريلا الأغنية المغربية،حامل في شهورها الأولى،و تفضل حاليا الابتعاد عن الأضواء حفاظا على صحتها و صحة جنينها.

وكانت الفنانة المغربية دنيا باطما نفت سابقا أنها حامل، بعد إشاعة خبر فقدان جنينها إثر تعرضها للإجهاض بمطار محمد الخامس الدولي حيث كانت قادمة رفقة زوجها البحريني محمد الترك، على متن رحلة جوية من دبي في اتجاه العاصمة الاقتصادية للمملكة، عندما اضطرت للخضوع، داخل عيادة طبية بالمطار الدولي، لعملية إجهاض اضطرارية إثر فقدانها جنينها.. لكن هذه المرة يقول مصدرنا إن خبر حملها حقيقي مائة في المائة..الله يكمل عليك بخير ألالة دنيا..



