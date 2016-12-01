بالفيديو:الجمهور يخصص استقبالا حارا لـ''حاتم عمور'' بتونس ﻿

فاجأ عدد من المعجبين والمحبين التونسيين النجم المغربي حاتم عمور, خلال حلوله ضيفا بإحدى المحطات الاذاعية المعروفة بهذا البلد , حيث تمكن عدد من المعجبين على التقاط الصور التذكارية '' سليفي '' مع الفنان



شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



فاجأ عدد من المعجبين والمحبين التونسيين النجم المغربي حاتم عمور, خلال حلوله ضيفا بإحدى المحطات الاذاعية المعروفة بهذا البلد , حيث تمكن عدد من المعجبين على التقاط الصور التذكارية " سليفي " مع الفنان المغربي عقب انتهاء البرنامج الإذاعي.



و كان "عمور" قد حل بتونس في إطار جولة إعلامية هناك للحديث عن جديده ومواضيع أخرى، حيث مر بأهم البرامج الاذاعية و الصحف الوطنية التونسية ، بالإضافة إلى المشاركة بالبرامج التلفزية الأكثر مشاهدة أهمها برنامج "لاباس" على قناة الحوار التونسي.



جدير بالذكر أن عمور أطلق أغنية جديدة بعنوان " حسدونا "، من ألحان وكلمات محمد الشرابي وتوزيع مشترك لبلال أفريكانو ومحمد الشرابي، تم تصويرها على شكل فيديو كليب بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية تحت إشراف طاقم أمريكي محترف وذلك بأحدث معدات التصوير وآخر التقنيات الحديثة.