 الدكالي هاذي أربعين سنة وهو تايوجد فأغنية مغربية ومازال ماوجداتش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

أمن طنجة يطيح بأكبر مروج للمخدرات يوم ذكرى المولد النبوي | حوادث و حقوق

أمن طنجة يطيح بأكبر مروج للمخدرات يوم ذكرى المولد النبوي

الدكالي هاذي أربعين سنة وهو تايوجد فأغنية مغربية ومازال ماوجداتش | ثقافة و فنون

الدكالي هاذي أربعين سنة وهو تايوجد فأغنية مغربية ومازال ماوجداتش

هل يكشف نبيل عيوش عن أبيضار أخرى في فيلمه الجديد | ثقافة و فنون

هل يكشف نبيل عيوش عن ''أبيضار'' أخرى في فيلمه الجديد

ضبط متزوجين يمارسان الجنس الجماعي نواحي إمنتانوت | حوادث و حقوق

ضبط متزوجين يمارسان الجنس الجماعي نواحي إمنتانوت

العفو الدولية تطالب الجزائر بفتح تحقيق مستقل في مقتل الصحفي تامالت | دولي

العفو الدولية تطالب الجزائر بفتح تحقيق مستقل في مقتل الصحفي تامالت

مرة أخرى اغتصاب وتصوير في حق قاصر وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

مرة أخرى اغتصاب وتصوير في حق قاصر وهذه هي التفاصيل

بالفيديو.. حمزة الصاوي من التجويد في الزاوية إلى الغناء في أراب أيدول | ثقافة و فنون

بالفيديو.. حمزة الصاوي من التجويد في الزاوية إلى الغناء في ''أراب أيدول''

ولاية أمن القنيطرة تكشف حقيقة تخلي عناصر أمنية عن طفل و إهماله بالشارع العام | مجتمع

ولاية أمن القنيطرة تكشف حقيقة تخلي عناصر أمنية عن طفل و إهماله بالشارع العام

خطير : سرقة مسلحة باستعمال سيف من طرف عصابة.. شارع الفداء درب السلطان الدار البيضاء | بووز

خطير : سرقة مسلحة باستعمال سيف من طرف عصابة.. شارع الفداء درب السلطان الدار البيضاء

مهرجان مراكش.. وسياسة الإقصاء الممنهج!

الدكالي هاذي أربعين سنة وهو تايوجد فأغنية مغربية ومازال ماوجداتش

بتاريــخ : 13 دجنبر 2016 / 07:32 الدكالي هاذي أربعين سنة وهو تايوجد فأغنية مغربية ومازال ماوجداتش | ثقافة و فنون
الدكالي هاذي أربعين سنة وهو تايوجد فأغنية مغربية ومازال ماوجداتش
قد يستغرب البعض إذا علم أن كتابة وتلحين أغنية واحدة قد يستغرق وقتا طويلا، وقد يزيد في بعض الأحيان عن أربعين سنة، لكن في الحقيقة هذه هي المدة التي كلفت تحضير أغنية مغربية.

شوف تيفي
قد يستغرب البعض إذا علم أن كتابة وتلحين أغنية واحدة قد يستغرق وقتا طويلا، وقد يزيد في بعض الأحيان عن أربعين سنة، لكن في الحقيقة هذه هي المدة التي كلفت تحضير أغنية مغربية.
البعض استغرب وهو يسمع عبد الوهاب الدكالي يقول إن أغنية واحدة تطلبت منه أربعين سنة، والمشكلة هنا، أن الأغنية ليست من أغاني الأُبرا ولا من أغاني التاريخ المنسي، فهي مجرد أغنية عادية. وبعملية حسابية بسيطة، فإن تحضير الأغنية بدأ منذ 1976، يعني عندما كان الفنانون المغاربة محسوبين على رؤوس الأصابع، وكان آنذاك الراحل الحسن الثاني داعما رسميا للأغاني المغربية ومطربيها.
لكن السؤال المطروح الآن، كم عدد دقائق الأغنية، وهل هي "أبريت" أم أغنية عادية، أم أن موسيقاها أكثر من كلماتها... لقد حمسنا عبد الوهاب الدكالي صاحب "مرسول الحب" و"كان يا مكان" و"ما أنا إلا بشر" لسماع الأغنية الجديدة التي نتمناها ألا تزيد سنوات أخرى وتبقى في حكم الغيب، وبالتالي يحرم الجمهور من سماع أغنية عمرت لأربعين سنة في التحضير لها.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

عبدالوهاب الدكالي إغنية أوبريت

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

هل يكشف نبيل عيوش عن أبيضار أخرى في فيلمه الجديد | ثقافة و فنون

هل يكشف نبيل عيوش عن ''أبيضار'' أخرى في فيلمه الجديد

بالفيديو.. حمزة الصاوي من التجويد في الزاوية إلى الغناء في أراب أيدول | ثقافة و فنون

بالفيديو.. حمزة الصاوي من التجويد في الزاوية إلى الغناء في ''أراب أيدول''

عاجل و بالفيديو.. الشاب خالد دْخل طول و عرض فسعد لمجرد و هاشنو قال | ثقافة و فنون

عاجل و بالفيديو.. الشاب خالد دْخل طول و عرض فسعد لمجرد و هاشنو قال

هذا هو أجر نجوى كرم في حفل خاص بالرباط | ثقافة و فنون

هذا هو أجر نجوى كرم في حفل خاص بالرباط

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو | أمين المهني في فيديو كليب جديد بعنوان ماتش الاعتزال صور في مدينة شفشاون بطريقة رائعة | قنوات أخرى
منذ 14 دقيقة

بالفيديو | أمين المهني في فيديو كليب جديد بعنوان ''ماتش الاعتزال'' صور في مدينة شفشاون بطريقة رائعة

إعادة فرز الأصوات في ويسكنسن تؤكد فوز ترامب رئيسا للولايات المتحدة | قنوات أخرى

إعادة فرز الأصوات في ويسكنسن تؤكد فوز ترامب رئيسا للولايات المتحدة

بالفيديو | الفنان غازي الأمير يعود بأغنية مغربية رائعة بعنوان ما عقلتش عليا | قنوات أخرى

بالفيديو | الفنان غازي الأمير يعود بأغنية مغربية رائعة بعنوان ''ما عقلتش عليا ''

تشييع جثامين ضحايا تفجير الكنيسة البطرسية | قنوات أخرى

تشييع جثامين ضحايا تفجير الكنيسة البطرسية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

أمن طنجة يطيح بأكبر مروج للمخدرات يوم ذكرى المولد النبوي | حوادث و حقوق
منذ 2 ساعات

أمن طنجة يطيح بأكبر مروج للمخدرات يوم ذكرى المولد النبوي

الدكالي هاذي أربعين سنة وهو تايوجد فأغنية مغربية ومازال ماوجداتش | ثقافة و فنون

الدكالي هاذي أربعين سنة وهو تايوجد فأغنية مغربية ومازال ماوجداتش

هل يكشف نبيل عيوش عن أبيضار أخرى في فيلمه الجديد | ثقافة و فنون

هل يكشف نبيل عيوش عن ''أبيضار'' أخرى في فيلمه الجديد

ضبط متزوجين يمارسان الجنس الجماعي نواحي إمنتانوت | حوادث و حقوق

ضبط متزوجين يمارسان الجنس الجماعي نواحي إمنتانوت

﻿ ﻿
أمس 17:02 GMT

عاجل: بعد انتهاء التحقيق.. هذا هو الحكم الصادر في قضية سائق "التوك توك" المصري

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.