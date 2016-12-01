الدكالي هاذي أربعين سنة وهو تايوجد فأغنية مغربية ومازال ماوجداتش ﻿

قد يستغرب البعض إذا علم أن كتابة وتلحين أغنية واحدة قد يستغرق وقتا طويلا، وقد يزيد في بعض الأحيان عن أربعين سنة، لكن في الحقيقة هذه هي المدة التي كلفت تحضير أغنية مغربية.

شوف تيفي

قد يستغرب البعض إذا علم أن كتابة وتلحين أغنية واحدة قد يستغرق وقتا طويلا، وقد يزيد في بعض الأحيان عن أربعين سنة، لكن في الحقيقة هذه هي المدة التي كلفت تحضير أغنية مغربية.

البعض استغرب وهو يسمع عبد الوهاب الدكالي يقول إن أغنية واحدة تطلبت منه أربعين سنة، والمشكلة هنا، أن الأغنية ليست من أغاني الأُبرا ولا من أغاني التاريخ المنسي، فهي مجرد أغنية عادية. وبعملية حسابية بسيطة، فإن تحضير الأغنية بدأ منذ 1976، يعني عندما كان الفنانون المغاربة محسوبين على رؤوس الأصابع، وكان آنذاك الراحل الحسن الثاني داعما رسميا للأغاني المغربية ومطربيها.

لكن السؤال المطروح الآن، كم عدد دقائق الأغنية، وهل هي "أبريت" أم أغنية عادية، أم أن موسيقاها أكثر من كلماتها... لقد حمسنا عبد الوهاب الدكالي صاحب "مرسول الحب" و"كان يا مكان" و"ما أنا إلا بشر" لسماع الأغنية الجديدة التي نتمناها ألا تزيد سنوات أخرى وتبقى في حكم الغيب، وبالتالي يحرم الجمهور من سماع أغنية عمرت لأربعين سنة في التحضير لها.



