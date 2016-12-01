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هل يكشف نبيل عيوش عن ''أبيضار'' أخرى في فيلمه الجديد

بتاريــخ : 13 دجنبر 2016 / 07:30 هل يكشف نبيل عيوش عن أبيضار أخرى في فيلمه الجديد | ثقافة و فنون
هل يكشف نبيل عيوش عن ''أبيضار'' أخرى في فيلمه الجديد
قصة غريبة تجمع المخرج نبيل عيوش بالمواضيع الخاصة بحقوق المرأة، وكل ما يهم حق التعبير والحريات الشخصية، حيث يطغى على فيلمه الجديد مواضيع تهم كل هذه الأشياء. المخرج نبيل عيوش سمى فيلمه الجديد

شوف تيفي

قصة غريبة تجمع المخرج نبيل عيوش بالمواضيع الخاصة بحقوق المرأة، وكل ما يهم حق التعبير والحريات الشخصية، حيث يطغى على فيلمه الجديد مواضيع تهم كل هذه الأشياء. المخرج نبيل عيوش سمى فيلمه الجديد "رازيا"، حيث يشاركه مجموعة من السيدات من الوجوه الجديدة تماما، تماما عندما شاركت وجوه جديدة في فيلمه السابق المثير للجدل "الزين لي فيك"، حيث يتم تصوير بمناطق بالدار البيضاء ومناطق أخرى بالأطلس.
وحسب مصدر جيد الاطلاع فإن عيوش نال 440 مليون سنتيم كدعم مالي لفيلمه من طرف المركز السينمائي المغربي، حيث تم تغيير السيناريو المقدم من قبل للجنة الدعم، بعد خلاف كان قد نشب بين المؤلف والمخرج.
ومن المنتظر أن يخرج الفيلم الجديد السنة القادمة إلى القاعات السينمائية إذا ما كتب له الخروج، إن لم يكن مثل سابقه الذي منع من قبل.

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نبيل عيوش دعم فيلم سينما

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