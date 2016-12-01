ضبط متزوجين يمارسان الجنس الجماعي نواحي إمنتانوت ﻿

قالت مصادر مطلعة ''لشوف تيفي'' أن عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي ''بتولوكلت''، قد اعتقلت سيدة رفقة شخصين متزوجين داخل منزل بمركز جماعة بوابوض نواحي إمنتانوت.

شوف تيفي

قالت مصادر مطلعة "لشوف تيفي" أن عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي "بتولوكلت"، قد اعتقلت سيدة رفقة شخصين متزوجين داخل منزل بمركز جماعة بوابوض نواحي إمنتانوت.

وأفادت ذات المصادر، أن عناصر الدرك الملكي داهمت منزلهما بعد توصلها باخبارية في الموضوع، حيث تم اقتيادهما الى مركز الدرك والاستماع إليهما في محضر قانوني، من أجل الخيانة الزوجية، حيث ثم الإحتفاظ بهما رهن تدابير الحراسة النظرية.

وحسب ذات المصادر فقد ثمت إحالتهما يوم أمس الأحد على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بامنتانوت، حيث تم اطلاق سراحهما ومتابعتهما في حالة سراح بعد تنازل زوجتي المعتقلين في الموضوع، وبالتالي إسقاط الدعوة العمومية عنهما، قبل انطلاق محاكمتها خلال الجلسة المحددة الاثنين المقبل حسب مصادر محلية.