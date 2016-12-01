العفو الدولية تطالب الجزائر بفتح تحقيق مستقل في مقتل الصحفي تامالت ﻿

في بيان رسمي دعت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية الى فتح ''تحقيق مستقل ومعمق ونزيه'' في ظروف وفاة الصحفي المستقل الجزائري البريطاني الجنسية محمد تامالت، يوم أمس، الأحد 11 دجنبر 2016، بالمشفى

شوف تيفي

في بيان رسمي دعت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية الى فتح "تحقيق مستقل ومعمق ونزيه" في ظروف وفاة الصحفي المستقل الجزائري البريطاني الجنسية محمد تامالت، يوم أمس، الأحد 11 دجنبر 2016، بالمشفى الحكومي ” لمين دباغين” بالعاصمة الجزائر، الذي نقل إليه عقب تدهور وضعه الصحي بسبب إضرابه عن الطعام.

المنظمة قالت أن الصحفي تامالت تواجد في الإنعاش منذ نهاية شهر غشت الماضي، وأنه دخل في إضراب عن الطعام منذ 27 يونيو 2016، بحسب تأكيدات عائلته، مضيفة أنه أدين بالسجن عامين وألفي دولار غرامة مالية بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة.

هيومن رايتس ووتش كانت قد طالبت في غشت الماضي السلطات الجزائرية إلغاء حكم السجن بحق تامالت الذي يحمل أيضا الجنسية البريطانية، على خلفية الاتهامات التي وجهت له ، وتتعلق بمحتويات “نشرت على صفحة فيسبوك، وخصوصا (..) قصيدة تتضمن أبياتا فيها شتم” للرئيس الجزائري.