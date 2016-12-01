 العفو الدولية تطالب الجزائر بفتح تحقيق مستقل في مقتل الصحفي تامالت ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

ضبط متزوجين يمارسان الجنس الجماعي نواحي إمنتانوت | حوادث و حقوق

ضبط متزوجين يمارسان الجنس الجماعي نواحي إمنتانوت

العفو الدولية تطالب الجزائر بفتح تحقيق مستقل في مقتل الصحفي تامالت | دولي

العفو الدولية تطالب الجزائر بفتح تحقيق مستقل في مقتل الصحفي تامالت

مرة أخرى اغتصاب وتصوير في حق قاصر وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

مرة أخرى اغتصاب وتصوير في حق قاصر وهذه هي التفاصيل

بالفيديو.. حمزة الصاوي من التجويد في الزاوية إلى الغناء في أراب أيدول | ثقافة و فنون

بالفيديو.. حمزة الصاوي من التجويد في الزاوية إلى الغناء في ''أراب أيدول''

ولاية أمن القنيطرة تكشف حقيقة تخلي عناصر أمنية عن طفل و إهماله بالشارع العام | مجتمع

ولاية أمن القنيطرة تكشف حقيقة تخلي عناصر أمنية عن طفل و إهماله بالشارع العام

خطير : سرقة مسلحة باستعمال سيف من طرف عصابة.. شارع الفداء درب السلطان الدار البيضاء | بووز

خطير : سرقة مسلحة باستعمال سيف من طرف عصابة.. شارع الفداء درب السلطان الدار البيضاء

فيديو صادم.. داعية مغربي يهدد بطرد والدته و فايسبوكيون يصفونه بمسخوط الوالدين | مجتمع

فيديو صادم.. داعية مغربي يهدد بطرد والدته و فايسبوكيون يصفونه بمسخوط الوالدين

أمن وجدة يوقع صيدا ثمينا و يحجز 200 كلغ من الكوكايين | حوادث و حقوق

أمن وجدة يوقع صيدا ثمينا و يحجز 200 كلغ من الكوكايين

بالفيديو..هلع و خوف بـعين برجة بسبب احتراق سيارة رباعية الدفع..وهذا ما وقع | حوادث و حقوق

بالفيديو..هلع و خوف بـ''عين برجة'' بسبب احتراق سيارة رباعية الدفع..وهذا ما وقع

مهرجان مراكش.. وسياسة الإقصاء الممنهج!

العفو الدولية تطالب الجزائر بفتح تحقيق مستقل في مقتل الصحفي تامالت

بتاريــخ : 13 دجنبر 2016 / 03:38 العفو الدولية تطالب الجزائر بفتح تحقيق مستقل في مقتل الصحفي تامالت | دولي
العفو الدولية تطالب الجزائر بفتح تحقيق مستقل في مقتل الصحفي تامالت
في بيان رسمي دعت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية الى فتح ''تحقيق مستقل ومعمق ونزيه'' في ظروف وفاة الصحفي المستقل الجزائري البريطاني الجنسية محمد تامالت، يوم أمس، الأحد 11 دجنبر 2016، بالمشفى

شوف تيفي

في بيان رسمي دعت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية الى فتح "تحقيق مستقل ومعمق ونزيه" في ظروف وفاة الصحفي المستقل الجزائري البريطاني الجنسية محمد تامالت، يوم أمس، الأحد 11 دجنبر 2016، بالمشفى الحكومي ” لمين دباغين” بالعاصمة الجزائر، الذي نقل إليه عقب تدهور وضعه الصحي بسبب إضرابه عن الطعام.

المنظمة قالت أن الصحفي تامالت تواجد في الإنعاش منذ نهاية شهر غشت الماضي، وأنه دخل في إضراب عن الطعام منذ 27 يونيو 2016، بحسب تأكيدات عائلته، مضيفة  أنه أدين بالسجن عامين وألفي دولار غرامة مالية بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة.

هيومن رايتس ووتش كانت قد طالبت في غشت الماضي السلطات الجزائرية إلغاء حكم السجن بحق تامالت الذي يحمل أيضا الجنسية البريطانية، على خلفية الاتهامات التي وجهت له ، وتتعلق بمحتويات “نشرت على صفحة فيسبوك، وخصوصا (..) قصيدة تتضمن أبياتا فيها شتم” للرئيس الجزائري.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

العفو الدولية تطالب الجزائر بفتح تحقيق مستقل في مقتل الصحفي تامالت

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عصابة تسرق 70 كيلو غرام من الذهب الخام... | دولي

عصابة تسرق 70 كيلو غرام من الذهب الخام...

السلطات المصرية تنشر الصور الأولى لمنفذ تفجير الكاتدرائية بالقاهرة | دولي

السلطات المصرية تنشر الصور الأولى لمنفذ تفجير الكاتدرائية بالقاهرة

عاجل: بعد انتهاء التحقيق.. هذا هو الحكم الصادر في قضية سائق التوك توك المصري | دولي

عاجل: بعد انتهاء التحقيق.. هذا هو الحكم الصادر في قضية سائق "التوك توك" المصري

عاجل: تفكيك قنبلة خارج مبنى وزارة التشغيل بأثينا و هذه التفاصيل | دولي

عاجل: تفكيك قنبلة خارج مبنى وزارة التشغيل بأثينا و هذه التفاصيل

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

جد مؤثر ..أم تبكي ابنتها المختفية في ذكرى المولد النبوي..بنتي مريضة فعقلها و مبغاوش ايشدوها فالطبيب ودابا خرجات معرفناش فين مشات‎ | خارج البلاطو
منذ 8 دقائق

جد مؤثر ..أم تبكي ابنتها المختفية في ذكرى المولد النبوي..بنتي مريضة فعقلها و مبغاوش ايشدوها فالطبيب ودابا خرجات معرفناش فين مشات‎

ادارة الجيش الملكي تمنح عزيز العامري الضوء الأخضر لانتداب اللاعبين الأجانب لأول مرة في تاريخ النادي | زووم

ادارة الجيش الملكي تمنح عزيز العامري الضوء الأخضر لانتداب اللاعبين الأجانب لأول مرة في تاريخ النادي

السلطات اليونانية تعثر على قنبلة كانت معدة للتفجيـر قرب وزارة العمل فـي العاصمـة أثينا | قنوات أخرى

السلطات اليونانية تعثر على قنبلة كانت معدة للتفجيـر قرب وزارة العمل فـي العاصمـة أثينا

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :13 دجنبر 2016 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :13 دجنبر 2016 | شوف تيفي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

ضبط متزوجين يمارسان الجنس الجماعي نواحي إمنتانوت | حوادث و حقوق
منذ 6 دقائق

ضبط متزوجين يمارسان الجنس الجماعي نواحي إمنتانوت

العفو الدولية تطالب الجزائر بفتح تحقيق مستقل في مقتل الصحفي تامالت | دولي

العفو الدولية تطالب الجزائر بفتح تحقيق مستقل في مقتل الصحفي تامالت

مرة أخرى اغتصاب وتصوير في حق قاصر وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

مرة أخرى اغتصاب وتصوير في حق قاصر وهذه هي التفاصيل

بالفيديو.. حمزة الصاوي من التجويد في الزاوية إلى الغناء في أراب أيدول | ثقافة و فنون

بالفيديو.. حمزة الصاوي من التجويد في الزاوية إلى الغناء في ''أراب أيدول''

﻿ ﻿
أمس 17:02 GMT

عاجل: بعد انتهاء التحقيق.. هذا هو الحكم الصادر في قضية سائق "التوك توك" المصري

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.