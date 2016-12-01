مرة أخرى اغتصاب وتصوير في حق قاصر وهذه هي التفاصيل ﻿

بعد اغتصاب قاصر بالعنف وتصويرها في مواضع مخلة، ألقت مصالح الأمن القبض على مرتكب الفعل الشنيع في حق الفتاة، وتم عرضه على النيابة العامة بالدار البيضاء.

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بعد اغتصاب قاصر بالعنف وتصويرها في مواضع مخلة، ألقت مصالح الأمن القبض على مرتكب الفعل الشنيع في حق الفتاة، وتم عرضه على النيابة العامة بالدار البيضاء.

وكان الجاني قد استغل هذه القاصر، والتي استدرجها إلى بيته ليقوم بفعلته، ويصور مشهد العنف كاملا، حيث يوجد في القضية شخص ثالث، وهو الذي قام بعملية التصوير حسب مصدر مطلع.

جدير بالذكر أن عمليات الاغتصاب وتصويرها والابتزاز، عرف انتشارا سريعا في الآونة الأخيرة، والتي أطاحت بالعديد من المتهمين الذين مارسوا طرق الابتزاز بشكل أو بآخر.



