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بالفيديو.. حمزة الصاوي من التجويد في الزاوية إلى الغناء في ''أراب أيدول''

بتاريــخ : 13 دجنبر 2016 / 03:32 بالفيديو.. حمزة الصاوي من التجويد في الزاوية إلى الغناء في أراب أيدول | ثقافة و فنون
بالفيديو.. حمزة الصاوي من التجويد في الزاوية إلى الغناء في ''أراب أيدول''
يبدو أن الحالمين بموطئ قدم داخل الساحة الفنية العربية هم كثيرون، منهم من قضوا سنين في الساحة الفنية المغربية ومكانش عندهم الزهر، ومنهم هواة، وآخرين تركوا مكانهم بالزوايا وتجويد القرآن وذهبوا

شوف تيفي

يبدو أن الحالمين بموطئ قدم داخل الساحة الفنية العربية هم كثيرون، منهم من قضوا سنين في الساحة الفنية المغربية ومكانش عندهم الزهر، ومنهم هواة، وآخرين تركوا مكانهم بالزوايا وتجويد القرآن وذهبوا للمشاركة في برنامج موسيقي وغنائي يتحفظ عليه الكثيرون، ويلفه الغموض في اختيار المتسابقين.
وأخيرا خرج حمزة الصاوي عن صمته وقيل أنه يفضح "أراب أيدول" لأنهم أشهروا في وجهه الورقة الحمراء، وعزا ذلك في تدوينة فايسبوكية، إلى أن اللجنة فرضت عليه طبقة صوتية عالية فشل في إتقانها، ليصبح بذلك خارج المسابقة.
لكن المتسابق حمزة الصاوي هو من أهل التجويد أيضا والابتهالات والترثيل، فمن الزاوية البودشيشية إلى أكبر البرامج الغنائية، حيث كان ينشد مع الفنان حكيم خيزران، تماما كما حصل مع المتسابق محمد الترابي الذي أثار الجدل بعد انتقاله من التجويد إلى الغناء في برنامج "ذي فويس".

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أراب أيدول ذي فويس مسابقة غناء موسيقى زاوية

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