ولاية أمن القنيطرة تكشف حقيقة تخلي عناصر أمنية عن طفل و إهماله بالشارع العام ﻿

مباشرة بعد تداول صورة لطفل يجلس بالقرب من مدخل المنطقة الإقليمية للأمن بالمهدية، مصحوبة بتعليق مفاده أن عناصر الأمن تخلّت عن الطفل المذكور بعد وضع والدته رهن تدابير الحراسة النظرية ،نفت ولاية أمن

شوف تيفي:

مباشرة بعد تداول صورة لطفل يجلس بالقرب من مدخل المنطقة الإقليمية للأمن بالمهدية، مصحوبة بتعليق مفاده أن عناصر الأمن تخلّت عن الطفل المذكور بعد وضع والدته رهن تدابير الحراسة النظرية ،نفت ولاية أمن القنيطرة، اليوم الثلاثاء بشكل قاطع، ما تم الترويج له من ادعاءات ومزاعم حول إهمال الطفل بالشارع العام.

وحسب مصادرنا،أكدت ولاية أمن القنيطرة أن والدة الطفل المذكور كانت موضوع شكاية بالعنف الجسدي من طرف سيدة أخرى، حيث تم الاستماع لجميع الأطراف في محاضر قانونية، غير أن المشتكى بها (والدة الطفل) تخلّفت عن موعد التقديم أمام النيابة العامة رغم الاستدعاءات المتكررة الموجهة إليها.

وبعدما تم وضع المشتكى بها تحت تدبير الحراسة النظرية عند التحاقها بمقر الأمن، تم تسليم ابنها لسيدة من معارفها بطلب منها، وبعد موافقة السلطة القضائية المختصة، غير أن هذه الأخيرة أخذت له الصورة المرفقة بالتدوينة فور مغادرة مقر الشرطة، وهو ما أعطى انطباعا مغلوطا حول قيام مصالح الأمن بالتخلي عن الطفل بالشارع العام.

و أفاد ذات المصدر أن المسؤولين قاموا برفع تدبير الحراسة النظرية، بشكل مؤقت، في اليوم الموالي على المشتكى بها، وذلك لتمكينها من التواصل مع ابنها الذي حضر رفقة شقيقتها إلى مقر الأمن.