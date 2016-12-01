فيديو صادم.. داعية مغربي يهدد بطرد والدته و فايسبوكيون يصفونه بمسخوط الوالدين ﻿

في واقعة مثيرة ،تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي''فايسبوك'' اليوم الاثنين،فيديو صادم مدته دقيقة و نصف ،يقف على معاناة أم مع ابنها الذي يهددها حسب متداولي الفيديو بطردها من منزلها بالجديدة.

شوف تيفي:

في واقعة مثيرة ،تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي"فايسبوك" اليوم الاثنين،فيديو صادم مدته دقيقة و نصف ،يقف على معاناة أم مع ابنها الذي يهددها حسب متداولي الفيديو بطردها من منزلها بالجديدة.

الابن المسمى حسب ملتقطي الفيديو ،عبد الناصر و الملقب بالداعية جمال كونه يلقي الدعوة في منطقة بوشريط،أقدم على اتلاف أثاث منزل والدته التي يهددها بالطرد بعدما أرغمها على بيع المنزل.

و يظهر من خلال الفيديو،بعض الأثات المنزلية و الأفرشة و الألبسة ملقاة في الشارع و الأم تبكي بحرقة و تقول:فين غانمشي اوليدي أش هاذ الحالة درتي ليا".

و قد تفاعل عدد كبير من رواد العالم الأزرق،مع معاناة هذه الأم المسنة،واصفين ابنها إن كان فعلا أقدم على فعلته "بمسخوط الوالدين"