فيديو صادم.. داعية مغربي يهدد بطرد والدته و فايسبوكيون يصفونه بمسخوط الوالدين ﻿

شوف تيفي:
في واقعة مثيرة ،تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي"فايسبوك" اليوم الاثنين،فيديو صادم مدته دقيقة و نصف ،يقف على معاناة أم مع ابنها الذي يهددها حسب متداولي الفيديو بطردها من منزلها بالجديدة.
الابن المسمى حسب ملتقطي الفيديو ،عبد الناصر و الملقب بالداعية جمال كونه يلقي الدعوة في منطقة بوشريط،أقدم على اتلاف أثاث منزل والدته التي يهددها بالطرد بعدما أرغمها على بيع المنزل.
و يظهر من خلال الفيديو،بعض الأثات المنزلية و الأفرشة و الألبسة ملقاة في الشارع و الأم تبكي بحرقة و تقول:فين غانمشي اوليدي أش هاذ الحالة درتي ليا".
و قد تفاعل عدد كبير من رواد العالم الأزرق،مع معاناة هذه الأم المسنة،واصفين ابنها إن كان فعلا أقدم على فعلته "بمسخوط الوالدين"
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