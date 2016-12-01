أمن وجدة يوقع صيدا ثمينا و يحجز 200 كلغ من الكوكايين ﻿

نجحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة نهاية الأسبوع الماضي في توقيف شبكة إجرامية تنشط على الصعيد الدولي، متخصصة في إنتاج، وترويج المخدرات الصلبة، والمؤثرات العقلية.

شوف تيفي



نجحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة نهاية الأسبوع الماضي في توقيف شبكة إجرامية تنشط على الصعيد الدولي، متخصصة في إنتاج، وترويج المخدرات الصلبة، والمؤثرات العقلية.



وأضافت مصادر أمنية أن أمن وجدة كان قد قام بمداهمة إحدى الضيعات الفلاحية المتواجدة بمنطقة" بوشطاط" في الشريط الحدودي الشرقي على مقربة من مدينة وجدة، حيث ألقاء القبض على 7 من المشتبه بهم، 2 منهم ينحذرون من البيرو بالإضافة الى مواطن فرنسي من أصل مغربي، وأربع مغاربة.



وحجزت الشرطة خلال هذه العميلة حوالي 200 كيلوغرام من الكوكايين حددت قيمتها المالية في 200 مليون درهم، أي أزيد من 20 مليار سنتيم، علما أن الكيلوغرام الواحد من هاته المادة المخدرة، يعطي خمسة أضعافه حين معالجته حسب مختصين في المجال.



كما اكتشفت عناصر الشرطة خلال هذه المداهمة "مختبرا" يحتوي على معدات، وتجهيزات متطورة، تستخدم في تحضير مخدر الكوكايين المعد للاستهلاك و كمية من الأقراص المهلوسة، وهواتف محمولة.



وقد تم وضع الموقفين رهن تحت تدبير الحراسة النظرية، قصد تعميق البحث و تحديد الامتداد الدولية والإقليمية لهذه الشبكة الإجرامية، وارتباطاتها المحتملة بشبكات إجرامية أخرى خارجية.



