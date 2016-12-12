بالفيديو..هلع و خوف بـ''عين برجة'' بسبب احتراق سيارة رباعية الدفع..وهذا ما وقع ﻿

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر
خلف حريق شب بإحدى السيارات الرباعية الدفع بحي"مكام" بعين برجة التابع للملحقة الإدارية ابن تاشفين بالدار البيضاء , هلعا وخوفا كبيرين بعدما سمع ذوي انفجار و ارتفعت بعده ألسنة اللهب .
و أكد شهود عيان لـ"شوف تيفي" أن السيارة كانت مركونة بأحد المحلات الخاصة بصباغة السيارات بالحي المذكور قبل أن يلتهما الحريق .
وأشارت المصادر أن سكان الحي قاموا بمحاولة إخماد النيران بواسطة إمكانياتهم المحدودة , قبل أن تصل عناصر الوقاية المدنية و تفلح في السيطرة على الحريق.
و كانت عناصر الشرطة قد انتقلت إلى مكان الحادث و فتحت تحقيقا في الموضوع لتحديد ملابسات الحادث و الذي أشارت معطياته الأولى أنه كان نتيجة تماس كهربائي وقع في السيارة.
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