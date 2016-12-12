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بالفيديو..هلع و خوف بـ''عين برجة'' بسبب احتراق سيارة رباعية الدفع..وهذا ما وقع

بتاريــخ : 12 دجنبر 2016 / 23:44 بالفيديو..هلع و خوف بـعين برجة بسبب احتراق سيارة رباعية الدفع..وهذا ما وقع | حوادث و حقوق
بالفيديو..هلع و خوف بـ''عين برجة'' بسبب احتراق سيارة رباعية الدفع..وهذا ما وقع
خلف حريق شب بإحدى السيارات الرباعية الدفع بحي''مكام'' بعين برجة التابع للملحقة الإدارية ابن تاشفين بالدار البيضاء , هلعا وخوفا كبيرين بعدما سمع ذوي انفجار و ارتفعت بعده ألسنة اللهب .


شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

خلف حريق شب بإحدى السيارات الرباعية الدفع بحي"مكام" بعين برجة التابع للملحقة الإدارية ابن تاشفين بالدار البيضاء , هلعا وخوفا كبيرين بعدما سمع ذوي انفجار و ارتفعت بعده ألسنة اللهب .

و أكد شهود عيان لـ"شوف تيفي" أن السيارة كانت مركونة بأحد المحلات الخاصة بصباغة السيارات بالحي المذكور قبل أن يلتهما الحريق .

وأشارت المصادر أن سكان الحي قاموا بمحاولة إخماد النيران بواسطة إمكانياتهم المحدودة , قبل أن تصل عناصر الوقاية المدنية و تفلح في السيطرة على الحريق.

و كانت عناصر الشرطة قد انتقلت إلى مكان الحادث و فتحت تحقيقا في الموضوع لتحديد ملابسات الحادث و الذي أشارت معطياته الأولى أنه كان نتيجة تماس كهربائي وقع في السيارة.

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شوف تيفي المغرب عناصر الشرطة القضائية احتراق سيارة

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