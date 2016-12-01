عصابة تسرق 70 كيلو غرام من الذهب الخام... ﻿

قالت وسائل اعلام نقلا عن مصادر من الأمن الفرنسي , أن أربعة أشخاص مسلحين بأسلحة نارية سرقوا سبعين كيلوغرام من الذهب من شاحنة كانت تسيرعلى الطريق السريع في مدينة ليون جنوب فرنسا صباح اليوم الاثنين .

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قالت وسائل اعلام نقلا عن مصادر من الأمن الفرنسي , أن أربعة أشخاص مسلحين بأسلحة نارية سرقوا سبعين كيلوغرام من الذهب من شاحنة كانت تسيرعلى الطريق السريع في مدينة ليون جنوب فرنسا صباح اليوم الاثنين .

و أشارت المصادر ذاتها أن كمية الذهب المسروقة كانت معبئة على هيئة مسحوق في عدة أكياس وتقدر قيمته بنحو 2.5 مليون يورو.

وقامت الشرطة المحلية بفحص سيارات محترقة استخدمها اللصوص لإجبار الشاحنة على التوقف لسرقتها واضرموا بها النيران قبل فرارهم , مشيرة الى أنه لم يصب الموظفان اللذان كانا في السيارة بأذى رغم أنهما حوصرا داخل الشاحنة التي بدأت ترتفع درجة الحرارة بها بسبب السيارات المحترقة بجوارها.

هذا وقد كثفت الشرطة الفرنسية مجهوداتها قصد توقيف المشتبه بهم و الذين لا زالوا في حالة فرار.