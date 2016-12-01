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ترامواي البيضاء يصدم رجلا و ابنته كانا على متن دراجة نارية بالبيضاء

بتاريــخ : 12 دجنبر 2016 / 22:27 ترامواي البيضاء يصدم رجلا و ابنته كانا على متن دراجة نارية بالبيضاء | مجتمع
ترامواي البيضاء يصدم رجلا و ابنته كانا على متن دراجة نارية بالبيضاء
علمت قناة ''شوف تيفي'' , أن ترمواي البيضاء صدم مساء اليوم الاثنين رجلا كان رفقة ابنته الصغيرة على متن دراجة نارية مما تسبب في إصابة الرجل على مستوى كاحل قدمه جراء قوة الاصطدام .

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

علمت قناة "شوف تيفي" , أن ترمواي البيضاء صدم مساء اليوم الاثنين رجلا كان رفقة ابنته الصغيرة على متن دراجة نارية مما تسبب في إصابة الرجل على مستوى كاحل قدمه جراء قوة الاصطدام .

و أضافت المصادر أن الحادث و الذي يتحمل الضحية مسؤوليته نظرا لعدم احترامه لقانون السير وقع حدود الساعة الخامسة من مساء اليوم على مقربة من ولاية الدارالبيضاء بين محطتي الأمم المتحدة و ساحة محمد الخامس, الشيء الذي استدعى توقيف حركة الترامواي القادم من عين الذياب في اتجاه سيدي مومن .


و فور علمها بالحادث حضرت عناصر الأمن إلى مكان الحادث لإنجاز المعاينة القانونية , كما تم نقل المصاب إلى مستشفى الصوفي قصد تلقي العلاجات اللازمة في حين لم تصب ابنة الضحية بأي مكروه.

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