ترامواي البيضاء يصدم رجلا و ابنته كانا على متن دراجة نارية بالبيضاء ﻿

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر
علمت قناة "شوف تيفي" , أن ترمواي البيضاء صدم مساء اليوم الاثنين رجلا كان رفقة ابنته الصغيرة على متن دراجة نارية مما تسبب في إصابة الرجل على مستوى كاحل قدمه جراء قوة الاصطدام .
و أضافت المصادر أن الحادث و الذي يتحمل الضحية مسؤوليته نظرا لعدم احترامه لقانون السير وقع حدود الساعة الخامسة من مساء اليوم على مقربة من ولاية الدارالبيضاء بين محطتي الأمم المتحدة و ساحة محمد الخامس, الشيء الذي استدعى توقيف حركة الترامواي القادم من عين الذياب في اتجاه سيدي مومن .
و فور علمها بالحادث حضرت عناصر الأمن إلى مكان الحادث لإنجاز المعاينة القانونية , كما تم نقل المصاب إلى مستشفى الصوفي قصد تلقي العلاجات اللازمة في حين لم تصب ابنة الضحية بأي مكروه.
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