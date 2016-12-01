بالصورة : سيارات ''الدولة'' تثير استياء أهل تطوان ﻿

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر
تداول عدد من الفايسبوكيين التطوانين صورة لسيارة تابعة لإحدى الجماعات بمدينة الحمامة البيضاء تطوان و هي مركونة بشكل غير قانوني فوق الرصيف المخصص للمرور .
و كتب ناشطون فايسبوكيون أن سيارات الخدمة الخاصة بعدد من الإدارات التابعة للدولة و التي تحمل ترقيما خاصا بالجماعات المحلية و غيرها , تركن كل يوم على أرصفة شارع المسيرة الخضراء وسط المدينة و الذي يشهد رواجا كبيرا , مما يضطر معه الراجلون إلى السير في المسار الخاص بالسيارات مما يخلف بعض الارتباك المروري خصوصا في أوقات الذروة .
و دعا هؤلاء النشطاء عبر تدوينات في الفيسبوك المسؤولين الي الالتفات إلى هذا المشكل و حله في أقرب الآجال وحث هؤلاء الموظفين على احترام القانون.
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