بالصورة : سيارات ''الدولة'' تثير استياء أهل تطوان ﻿

تداول عدد من الفايسبوكيين التطوانين صورة لسيارة تابعة لإحدى الجماعات بمدينة الحمامة البيضاء تطوان و هي مركونة بشكل غير قانوني فوق الرصيف المخصص للمرور .

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر





تداول عدد من الفايسبوكيين التطوانين صورة لسيارة تابعة لإحدى الجماعات بمدينة الحمامة البيضاء تطوان و هي مركونة بشكل غير قانوني فوق الرصيف المخصص للمرور .



و كتب ناشطون فايسبوكيون أن سيارات الخدمة الخاصة بعدد من الإدارات التابعة للدولة و التي تحمل ترقيما خاصا بالجماعات المحلية و غيرها , تركن كل يوم على أرصفة شارع المسيرة الخضراء وسط المدينة و الذي يشهد رواجا كبيرا , مما يضطر معه الراجلون إلى السير في المسار الخاص بالسيارات مما يخلف بعض الارتباك المروري خصوصا في أوقات الذروة .



و دعا هؤلاء النشطاء عبر تدوينات في الفيسبوك المسؤولين الي الالتفات إلى هذا المشكل و حله في أقرب الآجال وحث هؤلاء الموظفين على احترام القانون.