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السلطات المصرية تنشر الصور الأولى لمنفذ تفجير الكاتدرائية بالقاهرة

بتاريــخ : 12 دجنبر 2016 / 21:43 السلطات المصرية تنشر الصور الأولى لمنفذ تفجير الكاتدرائية بالقاهرة | دولي
السلطات المصرية تنشر الصور الأولى لمنفذ تفجير الكاتدرائية بالقاهرة
نشرت المصادر الأمنية المصرية الصور الأولى للانتحاري منفذ تفجير كاتدرائية الأقباط بالعباسية في القاهرة. و يدعى محمود شفيق محمد مصطفى و البالغ من العمر 22 سنة .

شوف تيفي

 

نشرت المصادر الأمنية المصرية الصور الأولى للانتحاري منفذ تفجير كاتدرائية الأقباط بالعباسية في القاهرة. و يدعى محمود شفيق محمد مصطفى و البالغ من العمر 22 سنة .

و قالت المصادر أن الاسم الحركي للانتحاري "أبو دجانه الكناني" من مواليد 1994 في محافظة الفيوم كان قد صدر في حقه حكم بالحبس عامين سنة 2014 .

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن أن منفذ تفجير الكنيسة شاب يبلغ من العمر 22 عاما ويدعى محمود شفيق محمد مصطفى ومعه 3 شباب وسيدة.

وقال "السيسي" خلال تشييع جنازة ضحايا تفجير الكاتدرائية اليوم الاثنين إن الشاب دخل الكنيسة وفجر نفسه بحزام ناسف، وأن أجهزة الأمن تقوم منذ وقوع الحادث بتجميع جثة الشاب ورفقائه قصد الوصول لكافة المعلومات و معرفة الجناة والقصاص منهم.

 

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السلطات المصرية تنشر الصور الأولى لمنفذ تفجير الكاتدرائية بالقاهرة

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