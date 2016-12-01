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عاجل و بالفيديو.. الشاب خالد دْخل طول و عرض فسعد لمجرد و هاشنو قال

بتاريــخ : 12 دجنبر 2016 / 21:26 عاجل و بالفيديو.. الشاب خالد دْخل طول و عرض فسعد لمجرد و هاشنو قال | ثقافة و فنون
عاجل و بالفيديو.. الشاب خالد دْخل طول و عرض فسعد لمجرد و هاشنو قال
قبل ثلاثة أيام على إطلاقه كليبه الجديد،خرج الفنان الجزائري الشاب خالد بتصريح مثير حول قضية الفنان المغربي سعد لمجرد خلال استضافته اليوم الاثنين عبر قناة MBC

شوف تيفي

قبل ثلاثة أيام على إطلاقه كليبه الجديد،خرج الفنان الجزائري الشاب خالد بتصريح مثير حول قضية الفنان المغربي سعد لمجرد خلال استضافته اليوم الاثنين عبر قناة MBC

ونفى الشاب خالد،أن يكون سعد لمجرد ضحية لمؤامرة جزائرية واصفا الأمر بأنه طيش شباب قائلا:"أنا شفت سعد لمجرد وهاذي أخطاء شباب و هو دارها لراسو..دار مشكلة فأمريكا و هرب من بعد دارها فبلد آخر و قالو معليش و لكن حصل بباريس.."

و أكد الشاب خالد أنه اطلع عبر وسائل الإعلام عن الضجة التي أعقبت اعتقال الفنان المغربي سعد لمجرد،مضيفا أن الفنان المغربي ضيع راسو.."

 

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