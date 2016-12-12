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صادم وبالصورة...مستشفى يضع إعلانا للمرضى بعدم توفره على ''إبر الحقن''

بتاريــخ : 12 دجنبر 2016 / 21:02 صادم وبالصورة...مستشفى يضع إعلانا للمرضى بعدم توفره على إبر الحقن | مجتمع
صادم وبالصورة...مستشفى يضع إعلانا للمرضى بعدم توفره على ''إبر الحقن''
رغم زيادة أكثر من 3 مليارات درهم، لميزانية وزارة الصحة في قانون المالية الجديد، تفاجأ المرتفقون لمستشفى محمد السادس بمدينة أبي الجعد بوضع الإدارة لإعلان بأنه لا يوفر إبر الحقن لمرضاه وللوافدين على


شوف تيفي

رغم زيادة أكثر من 3 مليارات درهم، لميزانية وزارة الصحة في قانون المالية الجديد، تفاجأ المرتفقون لمستشفى محمد السادس بمدينة أبي الجعد بوضع الإدارة لإعلان بأنه لا يوفر إبر الحقن لمرضاه وللوافدين على مستعجلاته.

وجاء في الإعلان المختوم بالتوقيع الرسمي للمستشفى، والذي أوردته مصادر إعلامية محلية، "أن المستشفى المحلي محمد السادس لايتوفر حاليا على حقن les seringues ".

وعلق المواطنون مباشرة بعد إشاعة الخبر بمواقع التواصل الإجتماعي، أن غياب الحقن حتى في مصالح المستعجلات التي تنقذ حياة الناس بتدخلاتها الآنية، يكشف بالملموس العناية الكبيرة التي يوليها المسؤولون محليا وطنيا لصحة المواطنين والمحافظة على حياتهم، خاصة بفعل العطلة التي تتزامن مع إغلاق جميع الصيدليات.

أما آخرون، فعلقوا على الإعلان بكونه دعوة للمواطنين البسطاء بعدم قطع مسافات طويلة مرة ثانية من أجل البحث عن حقن أو مهدئات، متسائلين عن أن المستشفى الذي لايتوفر على إبر للحقن، سيتوفر على الأجهزة لكشف الأمراض الباطنية الأخرى.

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أبي الجعد التوقيع المستشفى السادس الصحة الوزارة شوف تيفي

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