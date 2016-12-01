خطير/ وحشية ..شاب يغتصب طفلة عمرها ست سنوات ويرميها في غابة ببركان ﻿

علمت شوف تيفي من مصادر محلية أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لأكليم التابع لسرية بركان، قد ألقت القبض على شاب في عقده الثاني ، مساء أمس ،الأحد 11 دجنبر 2016

شوف تيفي

علمت شوف تيفي من مصادر محلية أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لأكليم التابع لسرية بركان، قد ألقت القبض على شاب في عقده الثاني ، مساء أمس ،الأحد 11 دجنبر 2016 ، كان قد قام باختطاف واغتصاب طفلة عمرها 6 سنوات بدوار "أكو" التابع ترابيا للجماعة القروية للشويحية دئراة أكليم إقليم بركان،وذلك بعدما تقدم الأب بشكاية في الموضوع ،وأعلم الدرك أن ابنته قام باختطافها شخص بعدما كانت تلعب رفقة إحدى قريناتها قرب المنزل.

وانتقلت عناصر الدرك التابعة للمركز المذكور إلى عين المكان لمباشرة عملية البحث ليتم العثور على الطفلة بإحدى الغابات المجاورة للدوار الذي تقطن به وهي في حالة يرثى لها ليتم نقلها الى المستشفى لتلقي العلاج،فيما استمرت عناصر المركز المذكور في عملية التمشيط إلى أن تم ايقاف الفاعل، بعد نصب فخ له بإحدى الضيعات الفلاحية، التي يشتغل بها، وبعد تفتيش مكان سكناه تم العثور على العديد من الهواتف النقالة المسروقة.

وبعد اقتياده إلى المركز وتنقيطه تبين أنه مبحوث عنه وطنيا في عدة قضايا، ومحكوم غيابيا بالسجن،المعتقل ينحدر من أوطاط الحاج، و يشتغل بإحدى الضيعات الفلاحية بالشويحية حيث استغل زيارته إلى خالته بالدوار المذكور ليقوم بفعلته.

وتم وضع المشتبه به رهن تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة في انتظار إحالته على العدالة لتقول كلمتها.