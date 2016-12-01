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عاجل و انفراد: هذا ما طالب به سفاح الجديدة قبل إعدامه من داخل زنزانته

بتاريــخ : 12 دجنبر 2016 / 20:44 عاجل و انفراد: هذا ما طالب به سفاح الجديدة قبل إعدامه من داخل زنزانته | حوادث و حقوق
عاجل و انفراد: هذا ما طالب به سفاح الجديدة قبل إعدامه من داخل زنزانته
بعد مرور 6 أشهر على الحكم عليه بالإعدام، طالب عبد العالي داكير ''سفاح الجديدة'' الذي أجهز شهر أبريل الماضي على عشرة أشخاص من أفراد أسرته بينهم والده ووالدته وزوجته وزوجة أخيه وآخرون من أقربائه

شوف تيفي:م غ

بعد مرور 6 أشهر على الحكم عليه بالإعدام، طالب عبد العالي داكير "سفاح الجديدة" الذي أجهز شهر أبريل الماضي على عشرة أشخاص من أفراد أسرته بينهم والده ووالدته وزوجته وزوجة أخيه وآخرون من أقربائه القاطنين بدوار القدامرة بالجماعة القروية سبت سايس بإقليم الجديدة،(طالب) برؤية بناته الأربعة الموجودات بقرية .SOS village

و علمت "شوف تيفي" من مصادر جد مقربة من عائلة سفاح الجديدة، أن داكير، يعيش وضعا نفسيا متأزما ويأمل فقط بزيارة بناته له ،متوسلا بإحضارهن لسجن ابن موسى حيث يقبع بعد جريمته البشعة التي هزت الرأي العام المغربي .

و تتواجد حاليا بنات السفاح بقريةSOS بالجديدة حيث يحظين برعاية جيدة داخل هذا المركز .

و كانت محكمة الاستئناف بالجديدة نطقن بالحكم على قاتل أسرته شهر يوليوز الماضي بعقوبة الإعدام.

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‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب سفاح الجديدة داكير قاتل أسرته بناته

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