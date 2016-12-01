عاجل:بسبب تسرب الغاز..وفاة 4 أشخاص من عائلة بافران في عطلة العيد ﻿

علم لدى السلطات المحلية أن أربعة أشخاص من أسرة واحدة لقوا حتفهم ، ليل السبت-الأحد بإفران ، اختناقا بعد تسرب لغاز البوطان.

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علم لدى السلطات المحلية أن أربعة أشخاص من أسرة واحدة لقوا حتفهم ، ليل السبت-الأحد بإفران ، اختناقا بعد تسرب لغاز البوطان.

وأوضح المصدر ذاته، أن الضحايا تعرضوا لاختناق بدار للضيافة إثر تسرب للغاز من سخان للماء.

ويتعلق الأمر بأسرة تنحدر من مدينة المحمدية كانت تتواجد في إفران لقضاء عطلة عيد المولد النبوي الشريف، وهم رب أسرة (45 عاما) وزوجته (34 عاما) وابنتيهما (9 و11 عاما).

وتم نقل جثامين الضحايا إلى مستودع الأموات بالمستشفى الاقليمي لآزرو قصد إخضاعها للتشريح.



