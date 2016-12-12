غريب: في غفلة منا.. بدرهاري ولا جزائري ﻿

يبدو أن عقدة الجزائر من المغرب مازالت معقدة ومشبكة، فالمتتبعون يرصدون جملة من المشاريع التي يكشف عنها المغرب، في حين تخرج الجزائر بأخرى مستنسخة عن ظهر قلب، لكن من سوء حظها كلما أرادت تقليد المغرب،

شوف تيفي



يبدو أن عقدة الجزائر من المغرب مازالت معقدة ومشبكة، فالمتتبعون يرصدون جملة من المشاريع التي يكشف عنها المغرب، في حين تخرج الجزائر بأخرى مستنسخة عن ظهر قلب، لكن من سوء حظها كلما أرادت تقليد المغرب، لا تقع سوى الكوارث في أغلب الأحيان.

فبعد تقليد مسجد الحسن الثاني ببناء مسجد في قلب الجزائر قيل أنه سيكون أكبر بكثير منه، وبعد عقدة سعيد عويطة الذي حقق إنجازات كبرى ومحاولة استنساخه في الثمانينات في صنع أبطال ينافسونه في الجري، وبعد عقدة المدرب رونار الذي روجت الصحافة الجزائرية أنه سيدرب منتخبهم الأخضر وسيترك المغرب، وبعد تقليد مضحك وقع نهاية الأسبوع الماضي عندما أرادوا تقليد هزة العروسة بالعمارية المغربية، لكن وقعت كارثة حيث حولت العرس إلى مأتم بعد سقوط العروس.

يبدو أن سعار عقدة التقليد ربما توقف عندهم بعد استحالة إيجاد شبيه بدر هاري لديهم، لذلك وأمام الفشل والعقدة المغربية المترسخة منذ زمان، لم يجدوا بدا من تزوير الحقائق والترويج على أن بدر هاري جزائريا، وأوهموا الرأي العام قسرا، بصور مفبركة تظهر بدر هاري بطلا جزائريا مطوقا بالعلم الجزائري، الشيء الذي جعلهم محطة سخرية كبرى في مواقع التواصل الاجتماعي...تقدروا تفكوها مع هاذوك أما مع الفايسبوكيين و هاري محااااااااااال...