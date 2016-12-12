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بالصور : بن كيران يستقبل ببيته وفدا عن الفنانين والمخرجين بالمغرب..وها علاش

بتاريــخ : 12 دجنبر 2016 / 19:25 بالصور : بن كيران يستقبل ببيته وفدا عن الفنانين والمخرجين بالمغرب..وها علاش | بوليتيك
بالصور : بن كيران يستقبل ببيته وفدا عن الفنانين والمخرجين بالمغرب..وها علاش
حل وفد يضم شخصيات معروفة على الساحة الفنية المغربية، بمنزل رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران بحي الليمون بمدينة الرباط.

شوف تيفي

حل وفد يضم شخصيات معروفة على الساحة الفنية المغربية، بمنزل رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران بحي الليمون بمدينة الرباط.

وكشف مصدر من الوفد الذي حل عشية يومه الاثنين ببيت بن كيران، أن الهدف الأساسي من الزيارة هو تقديم التعازي لرئيس الحكومة بعد وفاة والدته الفقيدة "شامة الخزرجي".


ومن بين الأسماء المعروفة التي قدمت التعازي لبن كيران نيابة عن الجسم الفني بالمغرب، الممثلة سعاد صابر، وبن عيسى الجراري ومحمد خيي، وبعض المغنيين محمد الغاوي ومحمود الإدريسي نقيب الموسيقيين المغاربة، والمسرحي محمد الجندي والمخرج عبد الحق الزروالي.

وكشفت الفنانة سعاد صابر في اتصال هاتفي مع "شوف تيفي" أن اللقاء كان وديا، وإنحصر في تقديم التعازي، حيث قدم رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران بدوره كلمة شكر على حضورهم.



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بن كيران التعازي الفنانين الرباط شوف تيفي

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