وزير جزائري يدعو إلى فتح الحدود بين المغرب و الجزائر ﻿

دعا وزير الخارجية الجزائري السابق، الأخضر الابراهيمي، إلى إعادة فتح الحدود البرية المغلقة بين الجزائر والمغرب منذ العام 1994.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

دعا وزير الخارجية الجزائري السابق، الأخضر الابراهيمي، إلى إعادة فتح الحدود البرية المغلقة بين الجزائر والمغرب منذ العام 1994.

وأكد الدبلوماسي الجزائري "الأخضر الإبراهيمي" خلال ندوة بالمدرسة العليا للشرطة بالجزائر العاصمة , أن هذا الجمود و الفتور ليس له أي مبرر , و أنه أثر بشكل كبير في تعطيل العجلة الاقتصادية بين البلدين الجارين و يعيق مشروع بناء المغرب العربي الكبير , و قال "الأخضر" : "على الجزائر والمغرب ترك الخلافات جانبا وتطوير العلاقات الاقتصادية".

ودعا "الأخضر الإبراهيمي" إلى فتح الحدود بين البلدين، قائلا: "إنه لا حديث عن مغرب عربي موحد من دون حدود مفتوحة بين الجزائر والمغرب, كما دعا وزير الخارجية الجزائري الأسبق الجزائر والمغرب إلى استنساخ تجربة الهند والصين، لما يماثلانه من نموذج دولتين اختلفتا في قضايا جوهرية حول الحدود لكنهما أرستا تعاونا اقتصاديا مهما بينهما، مشرا إلى أن قيام الاتحاد المغاربي لن يستقيم دون وضع حد للتوتر بين الجزائر والمغرب.