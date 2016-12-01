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''متهم'' يسلم نفسه لرجال الدرك بعد شهر على جريمة قتل بإقليم اشتوكة

بتاريــخ : 12 دجنبر 2016 / 18:49 متهم يسلم نفسه لرجال الدرك بعد شهر على جريمة قتل بإقليم اشتوكة | حوادث و حقوق
''متهم'' يسلم نفسه لرجال الدرك بعد شهر على جريمة قتل بإقليم اشتوكة
علمت ''شوف تيفي'' أن مبحوثا عنه وفقا لمذكرة وطنية سلم نفسه لعناصر الدرك الملكي مساء أمس الأحد، بعد العثور على شاب مقتولا يوم 21 أكتوبر الماضي بضواحي منطقة أيت اعميرة التابعة ترابيا لعمالة إشتوكة ايت

شوف تيفي


علمت "شوف تيفي" أن مبحوثا عنه وفقا لمذكرة وطنية سلم نفسه لعناصر الدرك الملكي مساء أمس الأحد، بعد العثور على شاب مقتولا يوم 21 أكتوبر الماضي بضواحي منطقة أيت اعميرة التابعة ترابيا لعمالة إشتوكة ايت باها.

وأفادت ذات المصادر، أن المشتبه به أنكر أي علاقة له مع جريمة القتل التي هزت منطقة أيت اعميرة يوم 21 أكتوبر، ومازال لغزها لم يحل رغم مرور شهور على وقوعها، حيث أصدر الدرك الملكي مذكرة بحث في حق الموقوف الذي قدم نفسه، نظرا لعلاقة الصداقة التي تربطه مع الضحية، بدليل أن رقمه الهاتفي كان آخر ما إتصل به الهالك.

من جهة ثانية، قالت مصادر من المنطقة، أن سبب الشكوك التي تحوم حول الموقوف سببها الرئيسي العلاقة التي تربطه بالضحية، حيث أن السيناريو المفترض للواقعة هو أن الصديقين "الموقوف والضحية" كانا في لحظات مسامرة ،قبل أن تتحول الى نقاش حاد ،وتنتهي بجريمة قتل.

وأضافت ذات المصادر، أن الموقوف أوضح سبب غيابه منذ وقوع الجريمة، حيث قال أنه غادر المنطقة ولم يعلم أصلا بوقوع الجريمة.

وأكد مصدر مسؤول بمنطقة أيت اعميرة، أن التحقيق الذي تباشره عناصر الدرك الملكي هو الكفيل بفك شفرات القضية معلنا أن المتهم بريئ حتى تثبت إدانته.


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الشكوك الجريمة الدرك متهم التحقيق الملكي شوف تيفي

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