سابقة..البوليساريو تنقل عائلات من تندوف نحو الكويرة ﻿

كشفت مواقع إعلامية مقربة من الجبهة الإنفصالية البوليساريو، عن إجتماع بين قادتها لبحث إمكانية نقل عائلات بأكملها إلى منطقة الكويرة على الشريط الحدودي بين المغرب وموريتانيا.

شوف تيفي

كشفت مواقع إعلامية مقربة من الجبهة الإنفصالية البوليساريو، عن إجتماع بين قادتها لبحث إمكانية نقل عائلات بأكملها إلى منطقة الكويرة على الشريط الحدودي بين المغرب وموريتانيا.

وأفادت ذات المصادر، أن قادة البوليساريو وبدعم من المخابرات الجزائرية، تستعجل القيام بالعملية لإستغلال الكرم الحاتمي لموريتانيا منذ قدوم محمد ولد عبد العزيز، والذي أضحت البوليساريو تستفيذ منه مؤخرا بعد تشنج العلاقات بين نواكشوط والرباط.

وأوردت ذات المصادر التي وصفت الشريط الحدودي من جهة موريتانيا بالمناطق المحررة، أن نقل الصحراويين إلى منطقة الكويرة الساحلية، يعني إنشاء مناطق أمنية ومعابر حدودية لما يسمى "بالجمهورية الوهمية" والتي أعادت الأسطوانة المشروخة منذ زمان، بإعلان عملتها الرسمية وهي "البسيطة"، مباشرة بعد مهاجمة بعض وسائل الإعلام للحكومة الإسبانية التي أعلنت ضمنيا عن مغربية الصحراء بعد تنويهها بعملية إسقاط المخابرات المغربية لتهريب أطنان من المخدرات بمدينة الداخلة والتي كانت نقطة وصولها إلى أوروبا.

من جهة ثانية، يرى أغلب المحللون السياسيون أن النتائج الباهرة التي حققتها الدبلوماسية المغربية في إفريقيا بعد الجولات التي قام بها الملك محمد السادس، دفعت الجزائر وصنيعتها البوليساريو إلى البحث عن خطوات تصعيدية لإستفزاز المغرب، للتشويش على الإنتصارات الدبلوماسية الأخيرة في أدغال إفريقيا التي كانت تعبرها الجزائر قلاعها الحصينة.