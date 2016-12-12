 فوربس: هذه قائمة أغنى الأغنياء العرب.. والميليارديرات المغاربة ''آوت'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

وزير جزائري يدعو إلى فتح الحدود بين المغرب و الجزائر | بوليتيك

وزير جزائري يدعو إلى فتح الحدود بين المغرب و الجزائر

متهم يسلم نفسه لرجال الدرك بعد شهر على جريمة قتل بإقليم اشتوكة | حوادث و حقوق

''متهم'' يسلم نفسه لرجال الدرك بعد شهر على جريمة قتل بإقليم اشتوكة

سابقة..البوليساريو تنقل عائلات من تندوف نحو الكويرة | بوليتيك

سابقة..البوليساريو تنقل عائلات من تندوف نحو الكويرة

فوربس: هذه قائمة أغنى الأغنياء العرب.. والميليارديرات المغاربة آوت | اقتصاد

فوربس: هذه قائمة أغنى الأغنياء العرب.. والميليارديرات المغاربة ''آوت''

هذا هو أجر نجوى كرم في حفل خاص بالرباط | ثقافة و فنون

هذا هو أجر نجوى كرم في حفل خاص بالرباط

بعد إدماج 25 ألف مهاجر إفريقي...الإعلان عن إنطلاق مرحلة ثانية لإدماج آخرين | مجتمع

بعد إدماج 25 ألف مهاجر إفريقي...الإعلان عن إنطلاق مرحلة ثانية لإدماج آخرين

الملك يتوصل ببرقية من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة..هذا مضمونها | بوليتيك

الملك يتوصل ببرقية من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة..هذا مضمونها

عاجل: بعد انتهاء التحقيق.. هذا هو الحكم الصادر في قضية سائق التوك توك المصري | دولي

عاجل: بعد انتهاء التحقيق.. هذا هو الحكم الصادر في قضية سائق "التوك توك" المصري

ياربي السلامة..شوفو أشنو وقع فكازا نهار العيد +صور | حوادث و حقوق

ياربي السلامة..شوفو أشنو وقع فكازا نهار العيد +صور

مهرجان مراكش.. وسياسة الإقصاء الممنهج!

فوربس: هذه قائمة أغنى الأغنياء العرب.. والميليارديرات المغاربة ''آوت''

بتاريــخ : 12 دجنبر 2016 / 18:08 فوربس: هذه قائمة أغنى الأغنياء العرب.. والميليارديرات المغاربة آوت | اقتصاد
فوربس: هذه قائمة أغنى الأغنياء العرب.. والميليارديرات المغاربة ''آوت''
أفرجت مجلة ''فوربس'' عن قائمة أغنى الأغنياء العرب، وهو تقليد سنوي، تكشف فيه المجلة الأمريكية حجم الثروة في العالم العربي، ومالكيها وتأثيرهم في عالم ''البزنس'' من خلال مؤسساتهم المالية والاقتصادية

شوف تيفي

أفرجت مجلة "فوربس" عن قائمة أغنى الأغنياء العرب، وهو تقليد سنوي، تكشف فيه المجلة الأمريكية حجم الثروة في العالم العربي، ومالكيها وتأثيرهم في عالم "البزنس" من خلال مؤسساتهم المالية والاقتصادية العملاقة.
ويبدو من خلال هذا التصنيف الجديد، أن الأثرياء المغاربة لا حظ لهم في المنافسة داخل قائمة "طوب تين" العرب، ما دام أن المراتب الأولى ظلت من احتكار شخصيات سعودية وإماراتية شهيرة في عالمي المال والأعمال.. وبالتالي يمكن أن يطرح السؤال "فين مشاو الميليارديرات المغاربة". وهم الذين، على أقل بعضهم، شملهم تصنيف السنة الماضية ضمن أثرياء العالم، وهم عثمان بنجلون، والراحل ميلود الشعبي وعزيز أخنوش.

وحل في المرتبة الأولى ضمن عشرة شخصيات الأكثر ثراء في العالم العربي خلال سنة 2016 الوليد بن طلال (المملكة العربية السعودية) بثروة تناهز 17,3 مليار دولار، متبوعا في المرتبة الثانية بمواطنه محمد العمودي المعروف عند المغاربة بكونه صاحب مصفاة سمير، وذلك بثروة تقدر 8,3 مليار دولار. وحل في المرتبة الثالثة رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم، رئيس كارفور هايبر ماركت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بثروة بلغت 5 مليارات دولار، فيما حل رابعا مواطنه عبد الله بن أحمد الغرير الشهير في عالم الأبناك بثروة 3,9 مليار دولار، متبوعا بالمصري ناصف ساويرس بثروة 3,7 مليار دولار في المرتبة الخامسة.

هذا وجاء في الترتيب:
6ـ سلطان بن محمد بن سعود (العربية السعودية) بـ 3,4 مليار دولار
7ـ سهيل سالم بهوان (عمان) بـ3,4 مليار دولار
8ـ حسين سجواني (الإمارات العربية المتحدة) بـ 3,2 مليار دولار
9ـ عبد الله الفطيم (الإمارات العربية المتحدة) بـ 3,1 مليار دولار
10ـ يسعد ربراب (الجزائر) بـ 3,1 مليار دولار.
 



إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

فورس أغنياء العالم ثروة مليار العمودي الوليد بمن طلال أخنوش بنجلون الشعبي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بعد فضيحة فولكس فاغن .. الحكومة الإسبانية تتخذ جميع التدابير اللازمة | اقتصاد

بعد فضيحة فولكس فاغن .. الحكومة الإسبانية تتخذ جميع التدابير اللازمة

بمناسبة ذكرى عيد المولد .. هذا ماطلبته الشركة الوطنية للطرق السيارة من زبنائها | اقتصاد

بمناسبة ذكرى عيد المولد .. هذا ماطلبته الشركة الوطنية للطرق السيارة من زبنائها

سار لزبناء أورانج في أول يوم بعد ميديتيل: مكالمات بالمجان و هذه التفاصيل | اقتصاد

سار لزبناء أورانج في أول يوم بعد ميديتيل: مكالمات بالمجان و هذه التفاصيل

رسميا وابتداء من اليوم : أورانج تعوض ميديتل بالمغرب | اقتصاد

رسميا وابتداء من اليوم : ''أورانج'' تعوض ''ميديتل'' بالمغرب

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

كارثة بالفيديو لن تصدقها .. مستوصف من القرون الوسطى بنواحي إقليم طاطا | قنوات أخرى
منذ 27 دقيقة

كارثة بالفيديو لن تصدقها .. مستوصف من القرون الوسطى بنواحي إقليم طاطا

خبر اليوم: شوفو كيفاش كيحتافلو المغاربة بذكرى المولد النبوي | خبر اليوم

خبر اليوم: شوفو كيفاش كيحتافلو المغاربة بذكرى المولد النبوي

نسولو الناس: منين كتشيط عليكم الماكلة أشنو كديرو ليها؟ | نسولو الناس

نسولو الناس: منين كتشيط عليكم الماكلة أشنو كديرو ليها؟

واش فراسك:أن اليوم ليتزاد فيه الرسول(صلى الله عليه وسلم) هو اليوم لي مات فيه؟ | واش فراسك

واش فراسك:أن اليوم ليتزاد فيه الرسول(صلى الله عليه وسلم) هو اليوم لي مات فيه؟

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

وزير جزائري يدعو إلى فتح الحدود بين المغرب و الجزائر | بوليتيك
منذ 14 دقيقة

وزير جزائري يدعو إلى فتح الحدود بين المغرب و الجزائر

متهم يسلم نفسه لرجال الدرك بعد شهر على جريمة قتل بإقليم اشتوكة | حوادث و حقوق

''متهم'' يسلم نفسه لرجال الدرك بعد شهر على جريمة قتل بإقليم اشتوكة

سابقة..البوليساريو تنقل عائلات من تندوف نحو الكويرة | بوليتيك

سابقة..البوليساريو تنقل عائلات من تندوف نحو الكويرة

فوربس: هذه قائمة أغنى الأغنياء العرب.. والميليارديرات المغاربة آوت | اقتصاد

فوربس: هذه قائمة أغنى الأغنياء العرب.. والميليارديرات المغاربة ''آوت''

﻿ ﻿
اليوم 17:02 GMT

عاجل: بعد انتهاء التحقيق.. هذا هو الحكم الصادر في قضية سائق "التوك توك" المصري

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.