فوربس: هذه قائمة أغنى الأغنياء العرب.. والميليارديرات المغاربة ''آوت'' ﻿

أفرجت مجلة ''فوربس'' عن قائمة أغنى الأغنياء العرب، وهو تقليد سنوي، تكشف فيه المجلة الأمريكية حجم الثروة في العالم العربي، ومالكيها وتأثيرهم في عالم ''البزنس'' من خلال مؤسساتهم المالية والاقتصادية



شوف تيفي



أفرجت مجلة "فوربس" عن قائمة أغنى الأغنياء العرب، وهو تقليد سنوي، تكشف فيه المجلة الأمريكية حجم الثروة في العالم العربي، ومالكيها وتأثيرهم في عالم "البزنس" من خلال مؤسساتهم المالية والاقتصادية العملاقة.

ويبدو من خلال هذا التصنيف الجديد، أن الأثرياء المغاربة لا حظ لهم في المنافسة داخل قائمة "طوب تين" العرب، ما دام أن المراتب الأولى ظلت من احتكار شخصيات سعودية وإماراتية شهيرة في عالمي المال والأعمال.. وبالتالي يمكن أن يطرح السؤال "فين مشاو الميليارديرات المغاربة". وهم الذين، على أقل بعضهم، شملهم تصنيف السنة الماضية ضمن أثرياء العالم، وهم عثمان بنجلون، والراحل ميلود الشعبي وعزيز أخنوش.



وحل في المرتبة الأولى ضمن عشرة شخصيات الأكثر ثراء في العالم العربي خلال سنة 2016 الوليد بن طلال (المملكة العربية السعودية) بثروة تناهز 17,3 مليار دولار، متبوعا في المرتبة الثانية بمواطنه محمد العمودي المعروف عند المغاربة بكونه صاحب مصفاة سمير، وذلك بثروة تقدر 8,3 مليار دولار. وحل في المرتبة الثالثة رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم، رئيس كارفور هايبر ماركت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بثروة بلغت 5 مليارات دولار، فيما حل رابعا مواطنه عبد الله بن أحمد الغرير الشهير في عالم الأبناك بثروة 3,9 مليار دولار، متبوعا بالمصري ناصف ساويرس بثروة 3,7 مليار دولار في المرتبة الخامسة.



هذا وجاء في الترتيب:

6ـ سلطان بن محمد بن سعود (العربية السعودية) بـ 3,4 مليار دولار

7ـ سهيل سالم بهوان (عمان) بـ3,4 مليار دولار

8ـ حسين سجواني (الإمارات العربية المتحدة) بـ 3,2 مليار دولار

9ـ عبد الله الفطيم (الإمارات العربية المتحدة) بـ 3,1 مليار دولار

10ـ يسعد ربراب (الجزائر) بـ 3,1 مليار دولار.







