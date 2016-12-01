 هذا هو أجر نجوى كرم في حفل خاص بالرباط ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

وزير جزائري يدعو إلى فتح الحدود بين المغرب و الجزائر | بوليتيك

وزير جزائري يدعو إلى فتح الحدود بين المغرب و الجزائر

متهم يسلم نفسه لرجال الدرك بعد شهر على جريمة قتل بإقليم اشتوكة | حوادث و حقوق

''متهم'' يسلم نفسه لرجال الدرك بعد شهر على جريمة قتل بإقليم اشتوكة

سابقة..البوليساريو تنقل عائلات من تندوف نحو الكويرة | بوليتيك

سابقة..البوليساريو تنقل عائلات من تندوف نحو الكويرة

فوربس: هذه قائمة أغنى الأغنياء العرب.. والميليارديرات المغاربة آوت | اقتصاد

فوربس: هذه قائمة أغنى الأغنياء العرب.. والميليارديرات المغاربة ''آوت''

هذا هو أجر نجوى كرم في حفل خاص بالرباط | ثقافة و فنون

هذا هو أجر نجوى كرم في حفل خاص بالرباط

بعد إدماج 25 ألف مهاجر إفريقي...الإعلان عن إنطلاق مرحلة ثانية لإدماج آخرين | مجتمع

بعد إدماج 25 ألف مهاجر إفريقي...الإعلان عن إنطلاق مرحلة ثانية لإدماج آخرين

الملك يتوصل ببرقية من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة..هذا مضمونها | بوليتيك

الملك يتوصل ببرقية من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة..هذا مضمونها

عاجل: بعد انتهاء التحقيق.. هذا هو الحكم الصادر في قضية سائق التوك توك المصري | دولي

عاجل: بعد انتهاء التحقيق.. هذا هو الحكم الصادر في قضية سائق "التوك توك" المصري

ياربي السلامة..شوفو أشنو وقع فكازا نهار العيد +صور | حوادث و حقوق

ياربي السلامة..شوفو أشنو وقع فكازا نهار العيد +صور

مهرجان مراكش.. وسياسة الإقصاء الممنهج!

هذا هو أجر نجوى كرم في حفل خاص بالرباط

بتاريــخ : 12 دجنبر 2016 / 17:59 هذا هو أجر نجوى كرم في حفل خاص بالرباط | ثقافة و فنون
هذا هو أجر نجوى كرم في حفل خاص بالرباط
بعد غياب طويل عن الساحة الفنية المغربية، حتى لا نقول العربية، نظرا لنزول أسهمها أمام فنانات عربيات أخريات، أحيت الفنانة نجوى كرم حفلا فنيا خاصا بالرباط، نظمته إحدى الشركات الخاصة.

شوف تيفي

بعد غياب طويل عن الساحة الفنية المغربية، حتى لا نقول العربية، نظرا لنزول أسهمها أمام فنانات عربيات أخريات، أحيت الفنانة نجوى كرم حفلا فنيا خاصا بالرباط، نظمته إحدى الشركات الخاصة.

وكشف مصدر مطلع حضر الحفل، أن الفنانة اللبنانية نجوى كرم نالت مبلغ 22 مليون سنتيم، عن أدائها لأشهر أغانيها التي تميزت بها في الوطن العربي في حقبة من الزمن، حيث غنت لما يقارب 40 دقيقة بمشاركة كل من إيكو والصويري.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

نجوى كرم الرباط إيكو الصويري حفل

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل:هكذا قضى سعد لمجرد عيد المولد النبوي داخل زنزانته بسجن فلوري بباريس | ثقافة و فنون

عاجل:هكذا قضى سعد لمجرد عيد المولد النبوي داخل زنزانته بسجن فلوري بباريس

هذه هدية الملك محمد السادس للفنان عبد الرؤوف قبل تكريمه بمراكش | ثقافة و فنون

هذه هدية الملك محمد السادس للفنان عبد الرؤوف قبل تكريمه بمراكش

مثير.. بعد اعتقاله: الإيطالية فريسون تعلن انفصالها عن سعد المجرد وتتعاون مع مطرب مغربي..وهذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون

مثير.. بعد اعتقاله: الإيطالية فريسون تعلن انفصالها عن سعد المجرد وتتعاون مع مطرب مغربي..وهذه هي التفاصيل

عاجل: هذا هو جديد سعد المجرد من قلب زنزانته ليلة عيد المولد النبوي الشريف .. | ثقافة و فنون

عاجل: هذا هو جديد سعد المجرد من قلب زنزانته ليلة عيد المولد النبوي الشريف ..

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

كارثة بالفيديو لن تصدقها .. مستوصف من القرون الوسطى بنواحي إقليم طاطا | قنوات أخرى
منذ 27 دقيقة

كارثة بالفيديو لن تصدقها .. مستوصف من القرون الوسطى بنواحي إقليم طاطا

خبر اليوم: شوفو كيفاش كيحتافلو المغاربة بذكرى المولد النبوي | خبر اليوم

خبر اليوم: شوفو كيفاش كيحتافلو المغاربة بذكرى المولد النبوي

نسولو الناس: منين كتشيط عليكم الماكلة أشنو كديرو ليها؟ | نسولو الناس

نسولو الناس: منين كتشيط عليكم الماكلة أشنو كديرو ليها؟

واش فراسك:أن اليوم ليتزاد فيه الرسول(صلى الله عليه وسلم) هو اليوم لي مات فيه؟ | واش فراسك

واش فراسك:أن اليوم ليتزاد فيه الرسول(صلى الله عليه وسلم) هو اليوم لي مات فيه؟

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

وزير جزائري يدعو إلى فتح الحدود بين المغرب و الجزائر | بوليتيك
منذ 14 دقيقة

وزير جزائري يدعو إلى فتح الحدود بين المغرب و الجزائر

متهم يسلم نفسه لرجال الدرك بعد شهر على جريمة قتل بإقليم اشتوكة | حوادث و حقوق

''متهم'' يسلم نفسه لرجال الدرك بعد شهر على جريمة قتل بإقليم اشتوكة

سابقة..البوليساريو تنقل عائلات من تندوف نحو الكويرة | بوليتيك

سابقة..البوليساريو تنقل عائلات من تندوف نحو الكويرة

فوربس: هذه قائمة أغنى الأغنياء العرب.. والميليارديرات المغاربة آوت | اقتصاد

فوربس: هذه قائمة أغنى الأغنياء العرب.. والميليارديرات المغاربة ''آوت''

﻿ ﻿
اليوم 17:02 GMT

عاجل: بعد انتهاء التحقيق.. هذا هو الحكم الصادر في قضية سائق "التوك توك" المصري

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.