هذا هو أجر نجوى كرم في حفل خاص بالرباط ﻿

بعد غياب طويل عن الساحة الفنية المغربية، حتى لا نقول العربية، نظرا لنزول أسهمها أمام فنانات عربيات أخريات، أحيت الفنانة نجوى كرم حفلا فنيا خاصا بالرباط، نظمته إحدى الشركات الخاصة.

شوف تيفي

بعد غياب طويل عن الساحة الفنية المغربية، حتى لا نقول العربية، نظرا لنزول أسهمها أمام فنانات عربيات أخريات، أحيت الفنانة نجوى كرم حفلا فنيا خاصا بالرباط، نظمته إحدى الشركات الخاصة.

وكشف مصدر مطلع حضر الحفل، أن الفنانة اللبنانية نجوى كرم نالت مبلغ 22 مليون سنتيم، عن أدائها لأشهر أغانيها التي تميزت بها في الوطن العربي في حقبة من الزمن، حيث غنت لما يقارب 40 دقيقة بمشاركة كل من إيكو والصويري.