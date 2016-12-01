بعد إدماج 25 ألف مهاجر إفريقي...الإعلان عن إنطلاق مرحلة ثانية لإدماج آخرين ﻿

كشفت الهيئة الوطنية لتنظيم وإدماج المهاجرين المغاربة، عن نجاح المرحلة الأولى من تسوية المهاجرين الأفارقة التي جرت خلال العام 2014، بتعليمات عليا للملك محمد السادس.

شوف تيفي



كشفت الهيئة الوطنية لتنظيم وإدماج المهاجرين المغاربة، عن نجاح المرحلة الأولى من تسوية المهاجرين الأفارقة التي جرت خلال العام 2014، بتعليمات عليا للملك محمد السادس.



وأعلنت ذات الهيئة عبر بيان لها عن إطلاق المرحلة الثانية من إدماج المهاجرين الغير شرعيين "integrationof" كما كان مقررا بالفعل في نهاية عام 2016، حيث ستنطلق العملية على الفور بنفس شروط المرحلة الأولى، والتي كانت قد غطت حوالي خمسة وعشرون ألف شخص.



وإستنادا لبيان الهيئة الوطنية، فقد سبق للملك محمد السادس أن أعلن في خطاب 20 غشت 2016، بمناسبة عيد ثورة الملك والشعب أن "المغرب من بين أوائل البلدان النامية التي إعتمدت سياسة حقيقية للتضامن لاستضافة المهاجرين من جنوب الصحراء في إطار نهج متكامل يحمي حقوقهم والحفاظ على كرامتهم ".



وأفاد البيان، أنه "لتنفيذ سياسة إدماج المهاجرين في المغرب حسب مضامين الخطاب الملكي، سيتم الشروع في تسوية أوضاع المهاجرين، وفقا لمعايير معقولة ومنصفة، وخلق لهم الظروف المناسبة لإقامة، العمل والعيش بكرامة في المجتمع ".



وتابع البيان "أن سياسة الإدماج التي إتبعها المغرب، مع الصفات التي يتميز بها المغاربة إنعكست إيجابا على المهاجرين، حيث لاحظت الهيئة أنهم أصبحوا يحترمون القانون، والقيم المقدسة وثوابت المغاربة ".



وإختتم البيان بالتأكيد على أن"المغرب قد تحدى فترة طويلة من الأساليب المستخدمة من قبل البعض لمعالجة قضايا الهجرة بأساليب لم تكن ناجحة، لكن المغرب فخور بالجهود المبذولة في مجال الاستقبال واندماج المهاجرين".







