الملك يتوصل ببرقية من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة..هذا مضمونها ﻿

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توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، وذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
وأعرب الرئيس الجزائري، للملك ، في هذه البرقية باسم الشعب الجزائري وأصالة عن نفسه، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات، راجيا من المولى عز وجل أن "يعيده عليكم وعلى أهل بيتكم المعمور بمزيد من المغفرة والثواب
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