عاجل: بعد انتهاء التحقيق.. هذا هو الحكم الصادر في قضية سائق "التوك توك" المصري ﻿

أفاد موقع اليوم السابع،أن نيابة أمن الدولة العليا في مصر، قررت اليوم الاثنين، رفع اسم الاعلامي المصري عمرو الليثي من قوائم الممنوعين من السفر ، بعد أن كشفت النيابة عدم تورطه في الاتهامات الواردة

شوف تيفي:وكالات

أفاد موقع اليوم السابع،أن نيابة أمن الدولة العليا في مصر، قررت اليوم الاثنين، رفع اسم الاعلامي المصري عمرو الليثي من قوائم الممنوعين من السفر ، بعد أن كشفت النيابة عدم تورطه في الاتهامات الواردة في البلاغ المقدم من سمير صبري المحامي، على خلفية حلقة سائق التوك توك.

و كشف ذان المصدر،أن الليثي أعلن الخبر، مؤكداً مثوله أمام النيابة للاستدلال وليس للاتهام، وشدد على أن النيابة والنائب العام أمروا برفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، بعد أن اتضح لهم عدم وجود جريمة.

وكانت السلطات المصرية منعت الشهر الماضي الليثي وأسرته من السفر إلى دبي، وذلك بناء على قرار من النائب العام نبيل صادق.