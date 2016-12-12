ياربي السلامة..شوفو أشنو وقع فكازا نهار العيد +صور ﻿

علمت ''شوف تيفي،أن قنطرة أولاد زيان شهدت قبل قليل من يومه الاثنين 12 دجنبر2016 و الذي يصادف ذكرى المولد النبوي،انتحار سيدة من أعلى القنطرة.

شوف تيفي:

علمت "شوف تيفي،أن قنطرة أولاد زيان شهدت قبل قليل من يومه الاثنين 12 دجنبر2016 و الذي يصادف ذكرى المولد النبوي،انتحار سيدة من أعلى القنطرة.

و حسب مصادرنا لفظت السيدة التي تبلغ 50 سنة أنفاسها بعدما ألقت بنفسها من أعلى القنطرة في مشهد صادم.

و قد حلت بعين المكان عناصر الوقاية المدنية التي نقلت الخمسينية إلى مستودع الأموات بمستشفى بوافي بالدار البيضاء.

وكانت مدينة ابن سليمان،قد شهدت صباح اليوم الاثنين،حالة انتحار فتاة شابة عثرت عليها عائلتها منتحرة شنقا داخل مطبخ منزل الأسرة، وهو الأمر الذي حول فرحتهم بذكرى المولد النبوي إلى حزن وألم كبيرين.