عاجل: تفكيك قنبلة خارج مبنى وزارة التشغيل بأثينا و هذه التفاصيل ﻿

شوف تيفي:وكالات
فككت الشرطة اليونانية اليوم الاثنين قنبلة خارج وزارة التشغيل في وسط العاصمة أثينا، عقب مكالمة هاتفية تحذيرية.
وتوصلت صحيفة "افيميريدا تون سينتاكتون" اليومية بمكالمة من مجهول يخبر بوجود قنبلة موقوتة ستنفجر بعد 40 دقيقة، وقامت الشرطة بعدها بتطويق المنطقة لكن العبوة لم تنفجر مثلما ذكر التهديد .
وقام خبراء المتفجرات بتفجير حقيبة ظهر وجدت خارج مدخل مبنى الوزارة وسط العاصمة اليونانية، ولم يصب أي شخص بأذى .
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن القنبلة إلا أن الأسلوب يشير إلى جماعات اليسار المتطرف والفوضويين .
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.