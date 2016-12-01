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الملك محمد السادس يعزي عبد الفتاح السيسي

بتاريــخ : 12 دجنبر 2016 / 16:10 الملك محمد السادس يعزي عبد الفتاح السيسي | بوليتيك
الملك محمد السادس يعزي عبد الفتاح السيسي
بعث الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، وذلك على إثر الاعتداء الإرهابي الشنيع، الذي استهدف الكاتيدرائية المرقسية بالقاهرة، مخلفا العديد من

شوف تيفي:و م ع

بعث الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، وذلك على إثر الاعتداء الإرهابي الشنيع، الذي استهدف الكاتيدرائية المرقسية بالقاهرة، مخلفا العديد من الضحايا الأبرياء.

وقال الملك، في هذه البرقية، إنه علم "بعميق التأثر وشديد الاستنكار بنبأ الاعتداء الإرهابي الشنيع، الذي استهدف الكاتيدرائية المرقسية بالقاهرة، مخلفا العديد من الضحايا الأبرياء".

وعبر الملك، للرئيس المصري، بهذه المناسبة الأليمة، عن إدانة المملكة المغربية الشديدة لهذا الفعل الإجرامي الجبان، الذي انتهك حرمة أماكن العبادة، والذي تحرمه كل الديانات السماوية ويتنافى مع القيم الإنسانية الكونية للتسامح والحرية والإخاء.

كما أعرب الملك للرئيس المصري، ومن خلاله للأسر الملكومة وللشعب المصري الشقيق، "عن أحر التعازي وصادق المواساة، سائلا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويتقبلهم في ملكوته الأعلى ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل".

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