عاجل:هكذا قضى سعد لمجرد عيد المولد النبوي داخل زنزانته بسجن فلوري بباريس ﻿

أول مناسبة دينية كان يحتفل بها داخل كنف أسرته الصغيرة،''ذكرى المولد النبوي الشريف'' يقضيها الفنان المغربي اليوم الاثنين سعد لمجرد داخل زنزانته بسجن فلوري بباريس بعد اعتقاله على خلفية تهمة اغتصابه

"شوف تيفي"

أول مناسبة دينية كان يحتفل بها داخل كنف أسرته الصغيرة،"ذكرى المولد النبوي الشريف" يقضيها الفنان المغربي اليوم الاثنين سعد لمجرد داخل زنزانته بسجن فلوري بباريس بعد اعتقاله على خلفية تهمة اغتصابه فتاة فرنسية شهر أكتوبر الماضي.

و علمت "شوف تيفي" اليوم الاثنين، أن والدي لمجرد، الفنانة المغربية نزهة الركراكي و البشير عبدو زارا ابنهما صباح اليوم بسجن فلوري واحتفلا معه بذكرى المولد النبوي الشريف.

و يسمح القضاء الفرنسي بثلاث زيارات في الأسبوع لوالدي الفنان المغربي سعد لمجرد الذي يتمتع حسب مصادرنا بحالة صحية ونفسية جيدة بالرغم من استمرار حبسه.

في سياق متصل و عن إمكانية حصول سعد المجرد على السراح المؤقت هذا الأسبوع،قالت مصادرنا أن السراح لن يتم إلا بعد المواجهة مع الفتاة الفرنسية وعقد الجلسة الأولى للمحاكمة، والتي لن تتم نظرا لقيام هذه الأخيرة من خلال محاميها بتسليم شهادة طبية مدتها ثلاثة أشهر إلى قاضي التحقيق وبالتالي فإن مدة الحبس الاحتياطي وحسب القانون 11330 قد يتم تمديدها.