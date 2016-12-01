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هذه هدية الملك محمد السادس للفنان عبد الرؤوف قبل تكريمه بمراكش

بتاريــخ : 12 دجنبر 2016 / 15:29 هذه هدية الملك محمد السادس للفنان عبد الرؤوف قبل تكريمه بمراكش | ثقافة و فنون
هذه هدية الملك محمد السادس للفنان عبد الرؤوف قبل تكريمه بمراكش
عبد الرؤوف، ذلك الفنان القدير الذي عاصرته أجيال متعددة، وكانوا يستمتعون بقفشاته كل يوم على القنوات المغربية، يستحق التقدير ويستحق التكريم ماليا ومعنويا.

شوف تيفي

عبد الرؤوف، ذلك الفنان القدير الذي عاصرته أجيال متعددة، وكانوا يستمتعون بقفشاته كل يوم على القنوات المغربية، يستحق التقدير ويستحق التكريم ماليا ومعنويا.

وفي سياق التكريم، كشف مصدر مطلع لـ"شوف تيفي"، أن عبد الرحيم التونسي توصل بهدية من الملك، قبل سنتين، وكشف مصدرنا أنها عبارة عن مبلغ مالي وصل إلى 10 ملايين سنتيم، تلقاه من طرف أحد المبعوثين من القصر بأحد فنادق الدار البيضاء.

يذكر أن عبد الرؤوف كرم خلال فعاليات المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، وهي المرة الأولى التي يكرم فيها التونسي في حدث كبير. هذا الأخير الذي تعرض لانتقادات لاذعة بسبب طريقة تنظيمه وتهميشه للسينما المغربية.

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

عبد الرؤوف سينما مراكش تكريم

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