عاجل.. مدير سوق الجملة في خبر كان ﻿

شوف تيفي
في ظل الظروف الغامضة التي يمربها أكبر سوق جملة في المغرب، علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن مدير السوق تم إعفاؤه من منصبه.
وأضاف المصدر ذاته أن "كازا خدمات" بعثت برسالة الإعفاء إلى المدير في قلب مكتبه، في حين تبقى الأسباب مجهولة، في ظل حالة الغليان والتجاوزات التي تناولها الإعلام في فترة سابقة.
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