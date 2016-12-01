 عاجل.. مدير سوق الجملة في خبر كان ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الملك محمد السادس يعزي عبد الفتاح السيسي | بوليتيك

الملك محمد السادس يعزي عبد الفتاح السيسي

عاجل:هكذا قضى سعد لمجرد عيد المولد النبوي داخل زنزانته بسجن فلوري بباريس | ثقافة و فنون

عاجل:هكذا قضى سعد لمجرد عيد المولد النبوي داخل زنزانته بسجن فلوري بباريس

هذه هدية الملك محمد السادس للفنان عبد الرؤوف قبل تكريمه بمراكش | ثقافة و فنون

هذه هدية الملك محمد السادس للفنان عبد الرؤوف قبل تكريمه بمراكش

عاجل.. مدير سوق الجملة في خبر كان | حوادث و حقوق

عاجل.. مدير سوق الجملة في خبر كان

بالصورة:مشارك مغربي يُفجرها و يَفضح برنامج أراب آيدل | مجتمع

بالصورة:مشارك مغربي يُفجرها و يَفضح برنامج أراب آيدل

هذا سبب رفض عرض الحلقة الاخيرة من توم و جيري | منوعات

هذا سبب رفض عرض الحلقة الاخيرة من ''توم و جيري ''

مسيرة إحتجاجية وإضراب وطني الأربعاء المقبل في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية | بوليتيك

مسيرة إحتجاجية وإضراب وطني الأربعاء المقبل في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية

سابقة..وبالصور : مسؤول بمندوبية التخطيط يرسل موظفتين إلى المستشفى بعد الإعتداء عليهما جسديا | حوادث و حقوق

سابقة..وبالصور : مسؤول بمندوبية التخطيط يرسل موظفتين إلى المستشفى بعد الإعتداء عليهما جسديا

مثير..سائق طاكسي صغير لْقا 10 ديال المليون وهاشنو دار بيها | مجتمع

مثير..سائق طاكسي صغير لْقا 10 ديال المليون وهاشنو دار بيها

مهرجان مراكش.. وسياسة الإقصاء الممنهج!

عاجل.. مدير سوق الجملة في خبر كان

بتاريــخ : 12 دجنبر 2016 / 15:24 عاجل.. مدير سوق الجملة في خبر كان | حوادث و حقوق
عاجل.. مدير سوق الجملة في خبر كان
في ظل الظروف الغامضة التي يمربها أكبر سوق جملة في المغرب، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مدير السوق تم إعفاؤه من منصبه.

شوف تيفي

في ظل الظروف الغامضة التي يمربها أكبر سوق جملة في المغرب، علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن مدير السوق تم إعفاؤه من منصبه.

وأضاف المصدر ذاته أن "كازا خدمات" بعثت برسالة الإعفاء إلى المدير في قلب مكتبه، في حين تبقى الأسباب مجهولة، في ظل حالة الغليان والتجاوزات التي تناولها الإعلام في فترة سابقة.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

سوق الجملة الدار البيضاء إعفاء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

سابقة..وبالصور : مسؤول بمندوبية التخطيط يرسل موظفتين إلى المستشفى بعد الإعتداء عليهما جسديا | حوادث و حقوق

سابقة..وبالصور : مسؤول بمندوبية التخطيط يرسل موظفتين إلى المستشفى بعد الإعتداء عليهما جسديا

الحاج المتهم بإقامة علاقة جنسية مع خادمته..مشا فيها حتا هو بغا يجرب الابتزاز ولكن مصدقش | حوادث و حقوق

الحاج المتهم بإقامة علاقة جنسية مع خادمته..مشا فيها حتا هو بغا يجرب الابتزاز ولكن مصدقش

بعد البيضاء فايسبوكيون ينشرون صور عصابة تعتدي على المواطنين بأكادير..حضيو راسكم | حوادث و حقوق

بعد البيضاء ''فايسبوكيون'' ينشرون صور عصابة تعتدي على المواطنين بأكادير..حضيو راسكم

عاجل وبالصورة..هزة أرضية بالناظور صباح ذكرى المولد النبوي | حوادث و حقوق

عاجل وبالصورة..هزة أرضية بالناظور صباح ذكرى المولد النبوي

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو خطير..لحظة انتشال جثث لمهاجريين سريين.نواحي بالحسيمة وعملية الانتشال الجثث مستمرة ‎ | زووم
منذ 26 دقيقة

فيديو خطير..لحظة انتشال جثث لمهاجريين سريين.نواحي بالحسيمة وعملية الانتشال الجثث مستمرة ''‎

عوينة لشوف تيفي: مرتي عاوناتني بزاف و هاشنو دارت معايا(فيديو أسرار خاصة) | بــووز

عوينة لشوف تيفي: مرتي عاوناتني بزاف و هاشنو دارت معايا(فيديو أسرار خاصة)

في ذكرى المولد النبوي..مضاربة فعين حرودة بسباب التيرسي و الكارطة(فيديو) | بــووز

في ذكرى المولد النبوي..مضاربة فعين حرودة بسباب ''التيرسي و الكارطة''(فيديو)

بالفيديو.. مغرب الزمان القديم المنسي..شوفو اجدادنا كيفاش كانوا عايشين | زووم

بالفيديو.. مغرب الزمان القديم المنسي..شوفو اجدادنا كيفاش كانوا عايشين

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

الملك محمد السادس يعزي عبد الفتاح السيسي | بوليتيك
منذ 9 دقائق

الملك محمد السادس يعزي عبد الفتاح السيسي

عاجل:هكذا قضى سعد لمجرد عيد المولد النبوي داخل زنزانته بسجن فلوري بباريس | ثقافة و فنون

عاجل:هكذا قضى سعد لمجرد عيد المولد النبوي داخل زنزانته بسجن فلوري بباريس

هذه هدية الملك محمد السادس للفنان عبد الرؤوف قبل تكريمه بمراكش | ثقافة و فنون

هذه هدية الملك محمد السادس للفنان عبد الرؤوف قبل تكريمه بمراكش

عاجل.. مدير سوق الجملة في خبر كان | حوادث و حقوق

عاجل.. مدير سوق الجملة في خبر كان

﻿ ﻿
اليوم 15:56 GMT

عاجل:هكذا قضى سعد لمجرد عيد المولد النبوي داخل زنزانته بسجن فلوري بباريس

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.