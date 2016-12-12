بالصورة:مشارك مغربي يُفجرها و يَفضح برنامج أراب آيدل ﻿

كشف حمزة الصاوي ،الموهبة المغربية الذي شارك في برنامج أراب آيدل،أن اللجنة فرضت عليه طبقة عالية خلال تجارب الأداء بالبرنامج الشيء الذي لم يستطع معه التأهل إلى المرحلة المقبلة.

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كشف حمزة الصاوي ،الموهبة المغربية الذي شارك في برنامج أراب آيدل،أن اللجنة فرضت عليه طبقة عالية خلال تجارب الأداء بالبرنامج الشيء الذي لم يستطع معه التأهل إلى المرحلة المقبلة.

و وجه حمزة الذي تألق في المراحل الأولى من البرنامج ،شكره لجميع المغاربة ممن ساندوه حيث قال اليوم في تدوينة نشرها عبر حسابها بالفايسبوك:أنا راضي بأدائي و لو تفرضات عليا الطبقة و المغاربة حكمو و شافو و حنا المغاربة كنخلعو ما عرفتش علاش ؟!!! و أنا مغربي و كنفتخر بنفسي مغربي و عاش المغرب ".

تجدر الإشارة إلى أن الموسم الرابع من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية" أراب أيدل"،عرف مشاركة عدد كبير من المواهب المغربية من بينها ابنة الناظور التي تمكنت بفضل صوتها القوي من التأهل إلى العروض المباشرة ببيروت.