هذا سبب رفض عرض الحلقة الاخيرة من ''توم و جيري '' ﻿

في الذكرى الستون للحلقة الاخيرة من الرسوم المتحركة ''توم وجيري'' والتي عرضت مرة واحدة وذلك في عام 1956, رفضت هذه الحلقة من العرض مرة أخرى وذلك لما تحمله من مآسي.

شوف تيفي:

في الذكرى الستون للحلقة الاخيرة من الرسوم المتحركة "توم وجيري" والتي عرضت مرة واحدة وذلك في عام 1956, رفضت هذه الحلقة من العرض مرة أخرى وذلك لما تحمله من مآسي.

ورفض عرض هذه الحلقة بسبب أن توم وجيري تعرضا لمجموعة من المآسي والخيبات من خلال عدم حصول الاثنين على مرادهما بعدما اكتشف الاثنين أن الشخصيتين الكرتونيتين التي أحباها تزوجتا من قط وفأر آخر, لينتهي بهما الحال في سكة القطار مكتئبين ومفطوري القلب, لتنتهي الحلقة بسماع صوت القطار قادما.

وكانت مدة الحلقة حوالي 7 دقائق وكانت كلها مليئة بالأحزان مما جعل المنتج يرفض عرض الحلقة خوفا من ثأثيرها على نفسية الاطفال.