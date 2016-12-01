مسيرة إحتجاجية وإضراب وطني الأربعاء المقبل في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية ﻿

أعلنت التنسيقية الوطنية من أجل إسقاط خطة التقاعد، عن إضراب وطني في الوظيفة العمومية، والجماعات المحلية يوم الأربعاء المقبل مع تنظيم وقفة إحتجاجية بالرباط.

شوف تيفي

أعلنت التنسيقية الوطنية من أجل إسقاط خطة التقاعد، عن إضراب وطني في الوظيفة العمومية، والجماعات المحلية يوم الأربعاء المقبل مع تنظيم وقفة إحتجاجية بالرباط.

وتراهن التنسيقية الوطنية التي تضم نقابيين ينتمون لمختلف المركزيات النقابية، على إنجاح الإضراب الوطني ومسيرة إحتجاجية وطنية بشارع محمد الخامس بمدينة الرباط لإجبار رئيس الحكومة بن كيران على التراجع على خطته بإصلاح نظام التقاعد.

وينتظر، أن يعتصم الموظفون المحتجون أمام مقر البرلمان بعد مسيرة إحتجاجية ستنطلق من باب سوق الأحد، حيث تأتي الأشكال الإحتجاجية تزامنا مع رمزية يوم 14 دجنبر الذي يصادف ذكرى الإضراب التاريخي ليوم 14 دجنبر من سنة 1990، والتي كانت مدينة فاس مسرحا لها.