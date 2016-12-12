سابقة..وبالصور : مسؤول بمندوبية التخطيط يرسل موظفتين إلى المستشفى بعد الإعتداء عليهما جسديا ﻿

كشف مصدر مطلع ''لشوف تيفي'' عن نقل موظفتين بالمندوبية السامية للتخطيط بالرباط، نحو المستشفى بعد تعرضهما للتعنيف اللفظي والجسدي من طرف مدير بمديرية التخطيط التابعة للمندوبية.

شوف تيفي



كشف مصدر مطلع "لشوف تيفي" عن نقل موظفتين بالمندوبية السامية للتخطيط بالرباط، نحو المستشفى بعد تعرضهما للتعنيف اللفظي والجسدي من طرف مدير بمديرية التخطيط التابعة للمندوبية.

وشهدت مديرية التخطيط يوم الجمعة 9 دجنبر 2016 الماضي، حسب إفادة ذات المصدر، عن واقعة خطيرة وغير مسبوقة تمثلت في تعرض موظفتان بكتابة مدير التخطيط، إلى اعتداء لفضي وجسدي من طرف مديرهم.

من جهة ثانية أصدرت نقابة الإتحاد الوطني للشغل بلاغا على موقعها الإلكتروني، تؤكد خطورة الاعتداء الذي تعرضت له الموظفتان، حيث أدت إلى فقدان الموظفة "سخرة الله الأطراسي" وعيها ودخولها في غيبوبة تامة، مما تطلب نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى، في حين أصيبت الموظفة الأخرى "نجية سعيدي" في وجهها، مما تسبب لها في آثار خطيرة على عينها اليمنى.

وفي تصريح للكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع التخطيط، التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فالإعتداء الشنيع الذي تعرضت له الموظفتان "نجية سعيدي" و"سخرة الله الاطراسي"، هو اعتداء على العمل النقابي، باعتبار الموظفتين المعتدى عليهما ، عضوات بالمكتب النقابي المحلي.