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مثير..سائق طاكسي صغير لْقا 10 ديال المليون وهاشنو دار بيها

بتاريــخ : 12 دجنبر 2016 / 14:02 مثير..سائق طاكسي صغير لْقا 10 ديال المليون وهاشنو دار بيها | مجتمع
مثير..سائق طاكسي صغير لْقا 10 ديال المليون وهاشنو دار بيها
في واقعة غريبة شهدتها أستراليا،عثر سائق سيارة أجرة صغيرة في بريزبن على مبلغ 14 ألفَ دولار أستراليٍّ أي حوالي 10 مليون سنيم تحت مقعد الراكب، بعد جولة من جولاته.

شوف تيفي:وكالات

في واقعة غريبة شهدتها أستراليا،عثر سائق سيارة أجرة صغيرة في بريزبن على مبلغ 14 ألفَ دولار أستراليٍّ أي حوالي 10 مليون سنيم تحت مقعد الراكب، بعد جولة من جولاته.

السائق و حسب تقرير نشرته القناة السابعة للأخبار كوينزلاند، اليوم الاثنين، أرجع المال الذي كان بداخل ظرف وكوفِئ على ذلك بعُلبة شوكولاتة و قد علم السابق فيما بعد أن المبلغ يخص رجلا مُسِنا، كان يدخر المالَ لأغراض علاجية طبية.

 

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